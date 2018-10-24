До +20: синоптик уточнила, когда в Украине потеплеет

24 октября на территорию Украины с северо-запада Европы пришел активный циклон под названием Siglinde, который продержится несколько дней.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, воздушная масса принесла дожди и мокрый снег.

По ее прогнозу, 25 октября будет преобладать влажная погода с температурой воздуха +6... +9 градусов, на юге — до +9... +12, сильный ветер.

В Киеве в четверг периодический дождь, сильный ветер, максимальная температура воздуха — +7 градусов.

Диденко отметила, что к концу недели циклон покинет пределы Украины, повсюду потеплеет.

"Тенденция к улучшению. Температура воздуха с пятницы в Украине начнет повышаться. И на протяжении субботы и воскресенья в Украине будет наблюдаться даже +20", — добавила Диденко в эфире Еспресо.TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик дала подробный прогноз, какой будет зима в Украине.