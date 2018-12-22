Ворвался циклон: синоптик дала теплый прогноз по Украине

В Украину пришел циклон Stina, который в течение 22 и 23 декабря охватит большинство областей.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, ожидается снег, мокрый снег, который будет переходить в дождь.

По ее прогнозу, температура воздуха 23 декабря практически повсеместно будет выше нуля, днем +1... +3 градуса, на юге и юго-востоке +3... +6 градусов.

В Киеве будет снег и мокрый снег, который постепенно перейдет в дождь. Во второй половине дня 23 декабря осадки прекратятся, однако удержится порывистый южный ветер. Температура воздуха в столице 0... +1 градус.

По прогнозу Диденко, уже с 24 декабря снова похолодает, а в середине недели — опять немного потеплеет.

"Вот эта Stina уже в понедельник начнет сыпаться под давлением западного антициклона, однако небольшой снег еще будет", — подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик рассказал, что самые лютые морозы нужно ждать в начале февраля, когда пик холодов достигнет -30°.

До конца декабря в Украине ожидаются температурные качели, которые сменятся к Новому году небольшими морозами.