Ворвалась весна! Синоптики заявили о резком потеплении в Украине

В понедельник, 18 марта, в Украине ожидается теплая и солнечная погода.
Согласно данным Укргидрометцентра, небольшие осадки вероятны лишь в западных областях: Закарпатской, Львовской и Волынской.
На западе, севере и востоке ожидается от 9 до 14 градусов тепла, тогда как на остальной территории Украины синоптики прогнозируют от +12 до +17.
Как сообщал OBOZREVATEL, вскоре в Украине вновь ожидается похолодание, которое придет вместе с дождями.
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