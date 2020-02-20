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20 февраля • обновлено в 06:41
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Ворвалась весна: синоптики дали теплый прогноз по Украине

2.1т
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В Украине в четверг, 20 февраля, сохранится теплая погода с температурой намного выше климатической нормы для этого периода.

Как сообщает Укргидрометцентр, в большинстве областей осадки маловероятны, но в центральных, южных и восточных областях ночью и утром будут возникать туманы. В западных, Житомирской, Винницкой областях местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории – без осадков. На дорогах местами гололедица.

Новости
Часть Украины накроет дождями: прогноз погоды на 20 февраля от ObozTV

Погода в Украине

Погода в Украине

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 3-8° тепла, в Одесской и Николаевской областях 5-11°. В Карпатах – небольшой снег, температура в течение суток 0-5° мороза.

Ворвалась весна: синоптики дали теплый прогноз по Украине

В Киеве в четверг без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 6-8°.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, жителей нашей страны ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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