Ворвалась весна! Синоптики дали солнечный прогноз погоды в Украине

В субботу, 9 марта, в Украине ожидается теплая солнечная погода.

Согласно прогнозу Укргидрометецентру, в большинстве областей температура воздуха будет колебаться от +11 до +16 градусов.

Небольшие осадки ожидаются на юге и востоке страны: в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Однако и в этих регионах будет тепло: до +11 в восточных и +15 в южных.

В Киеве воздух прогреется до +13 градусов, осадков не предвидится.

Как писал OBOZREVATEL, весна в Украине будет теплой, однако удивит перепадами температуры. При этом в марте температура воздуха поднимется до +25 градусов.

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