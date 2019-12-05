"Воруют по 42 млн ежегодно": подсчитано, сколько зарабатывают чиновники на мусоре в Черкассах

В Черкассах на коррупционной схеме по вывозу негабаритного мусора чиновники во главе с мэром Анатолием Бондаренко планируют получать 42,6 млн грн ежегодно.

Соответствующее заявление в своем Facebook сделал политик Сергей Одарич, сделав подтверждающие подсчеты.

"Весь город гудит от новых тарифов на вывоз негабаритного мусора. 13 грн 20 коп с каждого человека в месяц", – возмутился он.

На мусоре в Черкассах чиновники зарабатывают миллионы Викка

Политик объяснил, что к негабаритному мусору относят крупные по размеру отходы, которые не помещаются в контейнеры, например, старые диваны, шкафы, телевизоры и тому подобное. Такие вещи выбрасываются редко, и, с точки зрения справедливости, за такие отходы должны платить только те, кто их выбрасывает, считает Одарич.

"Кто платит самом деле? Коррумпированная власть всегда пытается вводить тариф на вывоз негабарита на всех жителей. Потому проконтролировать, сколько негабарита образовалось и сколько его на самом деле вывезли – невозможно", – подчеркнул политик.

Он сообщил, что решение о ежемесячной плате с каждого жителя города принял исполком, в состав которого вошел мэр Бондаренко.

"Передо мной лежит договор на вывоз негабаритных отходов со всего города на 2018 год. Полная стоимость этих услуг – 2 млн 382 тыс 264 грн в год. По новому тарифу от Бондаренко выходит: 13,2 грн х 284 000 жителей х 12 месяцев = 44 млн 985 тыс 600 грн. Что такого произошло, что вывозить мусор в 2019 году стало в 19 раз дороже, чем в 2018?" – подсчитал Одарич.

ФБ Сергея Одарича

"В сухом остатке – вымогатели планируют воровать в жителей города по 42,6 грн ежегодно! Что делать? Депутатское большинство в городском совете в составе Родина + Свобода + Черкасчане крышуют эту коррупционную схему", – подчеркнул политик.

Единственным выходом из ситуации Одарич предложил жителям города просто не платить за вымышленную услугу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черкассах на получении крупной взятки был задержан руководитель коммунального медицинского учреждения. Он требовал от предпринимателя 80 тыс гривен.

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