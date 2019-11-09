''Ворую лес и покупаю контрабанду'': стало известно, как живет легендарный диссидент

Диссидент, один из основателей Хельсинской группы Николай Матусевич, который во времена советской власти боролся за независимую Украину и отсидел в тюрьмах 12 лет — живет на 1900 гривен в месяц.

Об этом говорится в сюжете программы "Свобода Слова" с Савиком Шустером. Ни одна власть за всю историю независимости не предоставила Матусевичу звание "Героя Украины".

"Я живу в этой бедности. Получаю 1800 гривен, а сейчас добавили и получается около 1900 пенсия. Попробуй на это прожить. Хоть лес краду, сучки собираю, сжигаю их", — с иронией рассказывает мужчина.

Николай Матусевич живет в скромной лачуге один, с маленькой кошкой. Мужчина одевается в секонд-хенде, еды у него особо нет. Признается, что вынужден даже покупать контрабандные сигареты, так как они в два раза дешевле.

Николай Матусевич

"Я не бедный, у меня крестник есть. То туфли подкинет, то еще что-то. Но я понимаю, что при желании, позволить бы себе такого не смог. Не делайте с меня мученика... Просто я знаю, что тысячи людей так живут", — считает Матусевич.

За годы независимости мужчина не получил материальной помощи или хоть какого-либо вознаграждения от властей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в эфире программы Савика Шустера лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что в государственном бюджете Украины на 2020 год не было учтено предложения, сформулированные в указе президента Владимира Зеленского.

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