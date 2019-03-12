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''Воровское государство'': на Россию обрушились из-за скифского золота

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Украина должна без проблем выиграть иск в апелляционном суде Амстердама (Нидерланды) против музеев аннексированного Крыма относительно возвращения коллекции скифского золота из голландского музея.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV директор Музея трипольской культуры и известный коллекционер Александр Полищук. По его словам, Россия ведет себя как "воровское государство", а право Украины на скифское золото "даже не обсуждается".

"Вся коллекция, которая выставлялась, является собственностью Украинского государства, государственной частью музейного фонда Украины. Крым сегодня – это Украина, этого никто в мире не отрицает, кроме Москвы. Разговоры о том, что это принадлежит каким-то музеям, которые решили, что они теперь не в Украине, вообще не рассматриваются в правовой базе", – подчеркнул музейщик.

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"В Нидерландах будут делать то, что решит голландский суд. Это у нас сегодня можно принять одно решение, а завтра под давлением каких-то политиков другое, там этой проблемы нет. Разве что м*скали забросают деньгами этих судей. Но я имею надежду, что голландские судьи более неподкупны, чем наши. Тогда проблем не будет согласно международному законодательству", – отметил он.

Полищук выразил убеждение, что Украина "все получит назад", но сроки, когда это произойдет, назвать затруднился.

"Все м*скали – воры, Россия – воровское государство. Во времена Екатерины Второй разрушили казачество и забрали себе все архивы и клейноды. Эти клейноды хранятся в российских музеях. Это люди без чести и совести, поэтому им не проблема украсть и спрятать, а потом десятки лет вести судебные дела… Из музея Айвазовского тоже были вывезены картины на какую-то псевдовыставку. Если Крым вернется в Украину, будем иметь проблему, как вернуть эти картины", – добавил музейщик.

''Воровское государство'': на Россию обрушились из-за скифского золота

ria.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В понедельник, 11 марта 2019 года, апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) приступил к рассмотрению апелляции музеев Крыма о возвращении Украине коллекции скифского золота.

  • Скифское золото было вывезено из Украины в 2013 году и экспонировалось в археологическом музее Алларда Пирсона при Амстердамском университете в 2013-2014 гг. в рамках выставки "Крым: Золото и тайны Черного моря". Для организации выставки часть своих коллекций предоставили Национальный музей Украины, Керченский и Бахчисарайский историко-культурные заповедники, Центральный музей Тавриды и заповедник "Херсонес Таврический". Всего в коллекции было 565 музейных экспонатов.

  • В Нидерландах суды уже неоднократно принимали решение вернуть Украине коллекцию скифского золота, однако крымская сторона обжаловала их.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликт
Персона
Александр Полищук
Место
Украина
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Кацамрази, как тупорылые чмошники без культуры и истории, только и могут решиться чужим историческим достоянием, вот только сейчас х*й им в рот, а не Скифское золото
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минин евген
минин евген
UaDonetsk Umka, так а хули, росися - страна рабов, страна воров.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Если вернуть коллекцию хохлам, то она точно будет разворована и распродана в частные коллекции.
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