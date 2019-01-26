Путин хотел бы Малороссию до Румынии, но у него есть две проблемы – российский активист

Украина постоянно находится в режиме стрессового ожидания очередного проявления военной агрессии со стороны России. Украинская разведка не исключает, что нападение может произойти в любой момент, учитывая данные о скоплении войск РФ на российско-украинской границе.

Вместе с тем остается угроза и на Азовском направлении, где российские пограничники проводят постоянные провокации в отношении украинских кораблей. Не стоит забывать и про влияние Черноморского флота РФ в Черном море наряду с проведением полной милитаризации аннексированного полуострова Крым.

Начнется ли полномасштабная война между Россией и Украиной? С какой стороны ждать удара? Кто поможет остановить РФ? И увидим ли мы битву флотов РФ и НАТО в Черном море? Об этом OBOZREVATEL узнавал у учредителя и идеолога в РАД "Российское антивоенное движение" Павла Шелкова в первой части интервью.

– Украинская разведка фиксирует скопление огромного количества сил и средств РФ на сухопутной границе с Украиной, чего не наблюдалось с 2014 года, когда военные действия только развивались. К тому же идет активная милитаризация Крыма, куда перебрасывается большое количество техники. По вашему мнению, в ближайшее время можно ожидать какого-то обострения?

– Я ожидаю очередного вторжения в Украину после инцидента в Керченском проливе. Собственно, то, что там произошло, было некой пробой Путина оценить, насколько серьезной будет реакция западных партнеров. Поскольку никакой серьезной реакции не последовало, а Франция и Германия даже заблокировали санкции, это было воспринято как одобрение на дальнейшую эскалацию.

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По моему мнению, вопрос вторжения уже решен, России нужно прорубить сухопутную дорогу в Крым и захватить Крымский канал, от которого зависит аннексированный полуостров. Поэтому я ожидаю этой войны, и, безусловно, Украине нужно готовиться к отражению этой агрессии.

– Все же многие эксперты утверждают, что Путин сделал ставку на президентские и парламентские выборы в Украине, которые пройдут в этом году. И только по их завершению будет решаться вопрос о дальнейшей эскалации?

– Трудно заглянуть в голову диктатору, тем более, как мне кажется, решения у него часто меняются. На самом деле здесь есть несколько вариантов: первое – стратегически решение принято, возможно, не принято решение, когда.

Вполне возможно, что они сейчас ожидают нового этапа американских санкций, которые были давно анонсированы, но их никак не введут. В Конгрессе одну палату контролируют противники Трампа, и я думаю, что в январе-феврале новые санкции введут, и Путин оценит, насколько экономика России потянет, это и будет исходной точкой.

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Второе – я не думаю, что он будет дожидаться результатов выборов, по-моему, его это не очень волнует. Да, он следит за выборами, но там однозначно пророссийские политики не пройдут. Скорее он опасается реакции со стороны США, если будут очень жесткие санкции, то возможно он повременит.

– По вашему то, что вторжение будет, — это факт?

– В целом да, потому что ситуация в России экономически паршивая, рейтинг у него рухнул. У нас опять начали взрывать дома, хотя говорят, что это газ, но в это мало кто верит. То есть, ему нужно найти что-то, что вернет поддержку народа. И как все диктаторы, кроме войны он ничего не придумает.

Экономику он не поднимет, для этого нужно менять все, а его самого посадить в клетку вместе с окружением, нужно полностью менять экономическую систему, экономическую политику, поэтому война – это единственное, что он любит, и что может, умеет делать.

– Пробить сухопутный коридор в Крым был изначальным планом Кремля еще в 2014 году, тогда украинская армия остановила противника. Сейчас у России больше шансов это сделать?

– Тех военных ресурсов, что есть в России достаточно для того, чтобы пролить много крови и пробить сухопутный коридор. Тут все зависит от того, какое сопротивление будет оказывать Украина. Если в Россию пойдет много гробов, как в Афганистане, не тысячи, а десятки тысяч, я думаю, Путин остановится, потому что это может взорвать ситуацию в России.

Здесь его пока что тихо ненавидят Москва и Петербург, но уже присоединяется ненависть других регионов Федерации, и это для него чревато. Тем более, если сюда пойдут десятки тысяч гробов, а на фоне этого ужесточатся санкции Запада...

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Если бы была возможность, Путин бы захватил все регионы Украины, создал бы Малороссию до Румынии. И сейчас все будет настолько серьезным, насколько сильное сопротивление Украина окажет.

Для Украины единственная стратегия: хочешь мира — готовься к войне. Нужно усилить боеготовность, сосредоточить нужное количество войск для того, чтобы нанести максимальный ущерб агрессору.

– Недавно Трамп заявил, что СССР превратился в Россию из того, что Союз тратил много денег на войну в Афганистане. Сейчас же российские бюджетные деньги тратятся на войну в Украине и в Сирии, как считаете, история может повторится?

– Я думаю, что она повторится. Война в Афганистане тоже шла достаточно длительное время, и во многом она определила распад СССР и отделение Украины в том числе.

Если посмотреть на прошлый век, то из 7 авторитарных режимов, 5 закончили войнами. На пике непопулярности и развала экономики диктаторы начинали войны и в конце концов их эти войны добивали, поэтому я ожидаю что-то такое.

Царский режим пал от Первой мировой войны, поэтому, я думаю, что это сыграет против Путина и восстановить его рейтинг войной вряд ли удастся.

– По вашему мнению, Россию ждет развал или смена режима?

– Я пришел к тому мнению, что при смене нынешнего режима на демократический, сохранить территорию в прежних границах точно не удастся. Территории не скрепляются демократическим путем, это все держится на тоталитаризме, крови и подавлении.

Владимир Путин

Поэтому, я считаю, что если империю удастся удержать, то это плохо для всего мира и неважно, кто после Путина придет: Алексей Навальный (российский оппозиционный политик, – Ред.), Игорь Сечин (Глава "Роснефти", – Ред.) или еще кто, если придут империалисты, то со временем все снова вернется на круги своя.

Будет какой-то период упадка, как после распада СССР, потом начнется закручивание гаек, посадки несогласных. В итоге, я думаю, что Российская империя, наследница Ордынской, должна распасться.

– Некоторые эксперты говорят, что Украина потеряла контроль над Азовским морем, сейчас нам нужно обратить внимание на Черное море, так как в планах у России отрезать Украину от выхода к морю и перекрыть порты. Как думаете, какая судьба сейчас ожидает Азовское и Черное море.

– Вопрос не простой, и у меня нет ощущения, что Украина готова реально противостоять агрессивным действиям России и в Азовском, и в Черном морях, флота у Украины нет. Другое дело, что и Россия, по сравнению с Турцией, выглядит слабо, но по сравнению с Украиной имеет подавляющее превосходство, поэтому устраивать морские баталии можно, но толку от этого не будет.

Каким путем еще противостоять России в ее гегемонистских планах по отношению к морям, я не очень понимаю. Пока Путин у власти на коне, пока Запад покупает у него нефть, газ и все прочее, я думаю, что экспансия или будет быстрее, или медленнее происходить, и в итоге тут большую роль сыграет Запад, который сможет остановить продвижение России.

Безусловно ключевой игрок здесь Запад, и если США примут решение, что Россию нужно остановить в Черном море, они, в принципе, могут не выполнить требования соглашения по тоннажу (Конвенция Монтре предполагает нахождение иностранных судов в Черном море тоннажем не более 30 тонн и на срок до 21 дня, – Ред.). В случае, если серьезные военно-морские силы НАТО будут введены в Черное море, это безусловно остановит Россию. Пока этого не происходит – экспансия будет продолжаться. Путин не так против Украины, как против Запада, прощупывает, до какой границы ему будет позволено такие безобразия творить.

– В Черном море есть три страны НАТО: Румыния, Болгария и Турция, готов ли Путин к дальнейшей эскалации зная, что помощь придет скорее всего если не Украине, то странам-участникам Альянса?

– Сейчас Путин просто испытывает терпение международного сообщества и все будет зависеть от того, когда США это все надоест. Когда им надоест то безобразие, которое Путин творит на морях, тогда это все прекратится. Достаточно будет часть флота США ввести в Черное море, и путинская военщина утихомирится.

Корабли НАТО в Черном море АР

– Как по-вашему, мы увидим боевые столкновения флота РФ и НАТО?

– Нет, у нас, собственно, и флота нет, чтобы воевать с НАТО и с США. Я просто был несколько лет назад во Владивостоке, на параде, где стояло 4 или 5 кораблей. Там присутствовали генералы, действующие или в отставке, не знаю, я у них спросил: "А где тихоокеанская эскадра?". Они горестно усмехнулись и говорят: "Это она и есть, больше у нас нет ничего".

Не те сейчас военные возможности и силы, чтобы баталии устраивать. Но я бы может и мечтал о такой баталии, потому что это привело бы к моментальному крушению путинского режима. Путин, конечно, еще та сволочь, но он не полный кретин, ни на какие баталии он не решится.

– Украина вновь планирует провести военные корабли через Керченский пролив, и предлагает международным партнерам стать наблюдателями этого процесса. В Черном море присутствуют корабли НАТО, они смогут провести украинские корабли? Конечно не через пролив, там нужно разрешение от России, но при наличии международных наблюдателей, РФ будет демонстрировать силу?

– Нет, конечно, никакого одобрения на проход кораблей НАТО через Керченский пролив не будет. Другое дело, что Россия нарушила все возможные соглашения, Будапештский меморандум, например, аннексировала территорию Украины, и дальше творит совершенно безрассудные действия — захватывает корабли. Теоретически НАТО может заявить, что раз Россия нарушила, значит и мы не будем соблюдать.

Захваченные украинские катера в керченском порту Погрануправление ФСБ РФ по РК

Ну пока я не думаю, что это будет так, пока НАТО будет ограничиваться политической поддержкой, но на украинских кораблях можно разместить наблюдателей из альянса — это будет серьезным сдерживающим фактором для Путина.

– После ситуации в Керченском проливе украинские политики и дипломаты выдвинули предложение закрыть Босфорский пролив, контролируемый Турцией, для прохода российских военных кораблей. В ЕС и США также говорили о возможности введения запрета на вхождение российских кораблей, которые выходят из Азовского моря, к портам ЕС. Пока это только слова, но как вы считаете такие меры могут быть приняты?

– Я думаю, что дальше все будет зависеть от развития ситуации, если Россия во второй раз совершит атаку на украинские корабли, то такое решение вполне может быть принято.

– У Путина хорошие отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, согласится ли он вводить такие меры?

– Дружба дружбой, но я не думаю, что Турции не доставляет большого удовольствия наблюдать, как Россия творит беспредел в Черном море. Опять же, все зависит от позиции США. И даже несмотря на натянутые отношения между Америкой и Турцией, во многом решение будет приниматься в Вашингтоне, и, думаю, что Анкара в конце концов присоединится.

Вторую часть интервью читайте вскоре на OBOZREVATEL.

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