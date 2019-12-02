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2 декабря • обновлено в 22:19
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Вопрос в Крыму: названо условие прекращения войны на Донбассе

3.3т
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Заместитель директора украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко заявил, что президент РФ Владимир Путин не закончит войну на Донбассе, пока Украина не признает аннексированный Крым российским, или Россия сама не вернет полуостров.

Такое мнение эксперт выразил в комментарии OBOZREVATEL, по его словам, на встрече лидеров стран "нормандского формата" достичь значительных результатов по урегулированию ситуации на Донбассе не выйдет, из-за того, что вопрос прекращения войны на востоке Украины тесно связан с вопросом Крыма.

Донбасс

Донбасс

"Главред"

"Для них Донбасс всегда будет инструментом для отвлечения Украины от более главного вопроса – Крыма. К тому, времени, пока Украина не признает Крым российским, или РФ не отдаст полуостров назад, решение проблемы войны в Донбассе не стоит. Поскольку, как только мы закончим войну на востоке, сразу станет вопрос Крыма", – говорит замдиректора украинского института исследования экстремизма.

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"Пять лет назад РФ ничего не мешало после Крыма аннексировать и Донбасс, а они до сих пор даже не признали эти фейковые республики, а это говорит о том, что Кремль их просто использует, превратив в так называемый "русский мир" второго сорта", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир Путин Богдан Петренко
Место
Украина
Теги
Крым война Донбасс
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
провести еще раз референдум,под эгидой ООН,США,ЕС.итд ,и по итогам решать.
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
"пока Украина не признает Крым российским" Вот уж чьё мнение не иньересно, так это Украины. Тем более по Крыму. Всё мечтают, что у Украины кто-то что-то будет спрашивать? Ага. Счаз.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Крым аннексировали в 1954 году, в 2014 он вернулся.
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