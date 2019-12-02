Вопрос в Крыму: названо условие прекращения войны на Донбассе

Заместитель директора украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко заявил, что президент РФ Владимир Путин не закончит войну на Донбассе, пока Украина не признает аннексированный Крым российским, или Россия сама не вернет полуостров.

Такое мнение эксперт выразил в комментарии OBOZREVATEL, по его словам, на встрече лидеров стран "нормандского формата" достичь значительных результатов по урегулированию ситуации на Донбассе не выйдет, из-за того, что вопрос прекращения войны на востоке Украины тесно связан с вопросом Крыма.

Донбасс "Главред"

"Для них Донбасс всегда будет инструментом для отвлечения Украины от более главного вопроса – Крыма. К тому, времени, пока Украина не признает Крым российским, или РФ не отдаст полуостров назад, решение проблемы войны в Донбассе не стоит. Поскольку, как только мы закончим войну на востоке, сразу станет вопрос Крыма", – говорит замдиректора украинского института исследования экстремизма.

"Пять лет назад РФ ничего не мешало после Крыма аннексировать и Донбасс, а они до сих пор даже не признали эти фейковые республики, а это говорит о том, что Кремль их просто использует, превратив в так называемый "русский мир" второго сорта", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

В Кремле подтвердили, что саммит в "нормандском формате" пройдет 9 декабря в Париже.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря Россия намерена призвать Киев начать прямой диалог с Донбассом.

На встрече стороны намерены обсудить прекращение огня на Донбассе, обмен пленными и подписание нового "транзитного договора".

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