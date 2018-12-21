"Вопрос открытый": Селезнев назвал главную проблему базы ВМС на Азове

Быстро и качественно построить функционирующую военно-морскую базу в Азовском море возможно только при больших финансах.

"В любом случае для того, чтобы создать базу, нужно соответствующее финансирование, которое должно быть заложенным в бюджет оборонного ведомства. Когда впервые эту задачу поставил перед ВСУ президент Украины, понятно, что на это решение нужно было финансирование", – сказал в комментарии OBOZREVATEL экс-спикер Генштаба Украины Владислав Селезнев.

Военный эксперт напомнил, что после поставленной задачи от высшего военного командования о строительстве этой базы, ВМС переправила в акваторию Азовского моря поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец". До этого туда были перемещены два малых бронированные катера. К сожалению, еще два артиллерийских корабли "Бердянск" и "Никополь", вместе с буксиром "Яны Капу", которые должны также войти в базу ВМС в Азове, были захвачены российскими пограничниками, 25 ноября.

"Донбасс" и "Корец" ВМС ВСУ

"Так что фактически база сейчас находится в состоянии развития, но с учетом отсутствия надлежащего финансирования, вопрос открытый", – считает Селезнев, добавив, что обеспечение бесперебойного и соответствующего финансирования является задачей Министерства обороны.

Одними из главных задач базы экс-спикер Генштаба называет обеспечения безопасности мореплавания в акватории Азовского моря за счет корабельного состава и безопасности морского побережья в этом регионе от возможной агрессии РФ за счет береговых частей, которые уже дислоцируются в районе Азовского моря.

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Селезнев объясняет, что возможности кораблей в акватории Азовского моря очень ограничены в связи с тем, что там достаточно небольшие глубины, поэтому наиболее эффективны небольшие, скоростные катера и корабли, которые имеют на своем борту достаточно мощное вооружение.

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На вопрос, соответствуют ли этим критериям те два катера, которые уже находятся в Азовском море, военный эксперт ответил: "К сожалению вопрос там очень неоднозначній, ведь даже несмотря на то, что они вошли в состав ВМС, морские эксперты говорят о том, что они не обеспечены на надлежащем вооружением. Там есть вопросы к ракетному комплекса, который установлен на двух модулях этих кораблей, выполняет ли он уже свои задачи в полном объеме, в том числе учебно-боевые, мне неизвестно. Есть предостережения, что этот комплекс требует доработки или модернизации".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны Украины ставит в приоритет на 2019 создания морской базы в Азовском море для эффективной борьбы с Россией.

О создании военной базы в Азовском море в Украине говорят уже давно. Еще в сентябре появилась информация, что будет увеличено присутствие в этом регионе из-за провокации России. Правда, тогда сообщалось, что база будет создана до конца 2018.

Однако уже в октябре стало известно, что осуществить проект в такие сроки невозможно из-за нехватки денег.