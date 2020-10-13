Вопрос Крыма закрыт только в сознании Кремля, – Кулеба

В Министерстве иностранных дел опровергли информацию России относительно отсутствия интереса Запада к вопросу деоккупации Крыма и что данный вопрос не будут обсуждаться на международных площадках.

Так, глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге во вторник, 13 октября, заявил, что вопрос Крыма якобы закрыт "только в сознании Кремля".

"Для остального мира и других россиян, которые не обременены пропагандистскими штампами, вопрос Крыма будет открытым до тех пор, пока он не вернется в состав Украины. К статусу, который он имел до февраля 2014 года", – сказал Кулеба.

"Что касается всех тех преступлений, которые совершает российская оккупационная администрация в Крыму, то все это соответствующим образом документируется, фиксируется и вскоре РФ понесет ответственность", – добавил министр.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "проблемы Крыма не существует". Так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о надежде достичь мирного соглашения с Россией, вернув Крым и ОРДЛО.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский верит, что сможет заключить мирное соглашение с главой России Владимиром Путиным, которое вернет все оккупированные территории, включая Крым.