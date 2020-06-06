В связи с увеличением случаев заражения коронавирусом Волынская и Донецкая области отменили меры относительно ослабления карантина.

Об этом в субботу, 6 июня, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. В частности, закрыто детские садики, отели, запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий.

В Донецкой области приостановлено междугороднее автобусное сообщение. В Ковеле и Владимир-Волынском районах Волынской области, в связи со сложной эпидемической ситуацией, сохраняется соблюдения требований жесткого карантина без послаблений. Также в этих районах нет остановки междугородного и межобластного транспорта, который курсирует транзитом, закрыты железнодорожные вокзалы для посадки и высадки пассажиров.

Минздрав

"Мы видим, что введенный адаптивный карантин работает. В областях, в которых сложная эпидемическая ситуации, не ослаблялись карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении. Это демонстрирует ответственность местных органов власти", – прокомментировал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко Скриншот видео

Как писал OBOZREVATEL, Киев и Житомирская область накануне также приняли решение не ослаблять карантин. Позже на такой же шаг пошло Закарпатье.

В то же время в Черновицкой, Ривненской и Львовской областях отказались усиливать карантин, несмотря на тревожную статистику по COVID-19.