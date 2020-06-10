Волонтеры показали фото обсервации на Луганщине: шланг вместо душа и грязное белье
Мониторинговая группа Благотворительного фонда “Восток SOS” после посещения всех мест обсервации в Луганской области заключила, что они не пригодны для размещения людей.
Об условиях в обсервации, расположенной в Белолуцке, рассказал руководитель фонда "Восток SOS" Константин Реуцкий на странице в Facebook. Он выложил и фотографии (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Волонтер отметил, что представители власти на Луганщине сетуют на отказы от изоляции в обсервации большинства въезжающих из-за рубежа и из неподконтрольных территорий.
"Этим возмущался, например, заместитель руководителя Луганской полиции Юрий Слухаенко. Угрожал тем, кто отказался, штрафами в 17 000 гривен", – написал Реуцкий. И предложил посмотреть на сделанные им фото, чтобы понять, почему людей не пугают такие штрафы.
"Место, в котором до 15 человек должны провести две недели под круглосуточной охраной полиции. С одним душем, который представляет собой шланг с воронкой, прикрученный просто к умывальнику, с одним на всех не совсем исправным туалетом (речь об очистке стоков, как требует постановление главного санитарного врача, конечно, не идет), с изношенной грязным бельем, с оборудованием, которое пережило все мировые войны", – отмечает глава благотворительного фонда.
Кроме того, он обратил внимание, что обсервация имеет общий двор с гериатрическим интернатом, где живет несколько десятков наиболее уязвимых для COVID-19 пожилых людей.
"Меня не удивляет, что большинство людей, которых привозили сюда на изоляцию, решительно соглашались на штраф, как только видели условия", – резюмировал Реуцкий.
По его словам, сотрудники “Восток SOS” посетили все 8 мест обсервации в Луганской области и пришли к заключению, что три из них существуют только на бумаге, а условия еще не менее двух могут быть основанием для жалоб в Европейский Суд на нарушение 3-й статьи Конвенции по правам человека.
Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав объяснил, будут ли отправлять на обсервацию украинцев, приехавших из-за границы.