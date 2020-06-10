Волонтеры показали фото обсервации на Луганщине: шланг вместо душа и грязное белье

Мониторинговая группа Благотворительного фонда “Восток SOS” после посещения всех мест обсервации в Луганской области заключила, что они не пригодны для размещения людей.

Об условиях в обсервации, расположенной в Белолуцке, рассказал руководитель фонда "Восток SOS" Константин Реуцкий на странице в Facebook. Он выложил и фотографии (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Волонтер отметил, что представители власти на Луганщине сетуют на отказы от изоляции в обсервации большинства въезжающих из-за рубежа и из неподконтрольных территорий.

Волонтеры показали шокирующие фото обсервации на Луганщине Facebook Константина Реуцкого

Волонтеры показали шокирующие фото обсервации на Луганщине Facebook Константина Реуцкого

Волонтеры показали шокирующие фото обсервации на Луганщине Facebook Константина Реуцкого

Волонтеры показали шокирующие фото обсервации на Луганщине Facebook Константина Реуцкого

Волонтеры показали шокирующие фото обсервации на Луганщине Facebook Константина Реуцкого

Волонтеры показали шокирующие фото обсервации на Луганщине Facebook Константина Реуцкого

"Этим возмущался, например, заместитель руководителя Луганской полиции Юрий Слухаенко. Угрожал тем, кто отказался, штрафами в 17 000 гривен", – написал Реуцкий. И предложил посмотреть на сделанные им фото, чтобы понять, почему людей не пугают такие штрафы.

"Место, в котором до 15 человек должны провести две недели под круглосуточной охраной полиции. С одним душем, который представляет собой шланг с воронкой, прикрученный просто к умывальнику, с одним на всех не совсем исправным туалетом (речь об очистке стоков, как требует постановление главного санитарного врача, конечно, не идет), с изношенной грязным бельем, с оборудованием, которое пережило все мировые войны", – отмечает глава благотворительного фонда.

Кроме того, он обратил внимание, что обсервация имеет общий двор с гериатрическим интернатом, где живет несколько десятков наиболее уязвимых для COVID-19 пожилых людей.

"Меня не удивляет, что большинство людей, которых привозили сюда на изоляцию, решительно соглашались на штраф, как только видели условия", – резюмировал Реуцкий.

По его словам, сотрудники “Восток SOS” посетили все 8 мест обсервации в Луганской области и пришли к заключению, что три из них существуют только на бумаге, а условия еще не менее двух могут быть основанием для жалоб в Европейский Суд на нарушение 3-й статьи Конвенции по правам человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав объяснил, будут ли отправлять на обсервацию украинцев, приехавших из-за границы.

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