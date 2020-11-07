Волонтеры напомнили о годовщине гибели самого младшего "киборга" ДАП Севера

6 ноября прошлого шесть лет со дня гибели самого младшего "киборга", который защищал донецкий аэропорт, – Сергея Табалы (Севера).

О трагической дате напомнили волонтеры на странице фонда "Повернись живим" в Facebook, подчеркнув, что юному Герою было всего 18 лет, когда он отдал жизнь за Украину. К тому же, на фронт парень поехал добровольцем сразу с Майдана.

6 ноября 2014 года защитник дежурил в диспетчерской башни в аэропорту Донецка. В тот роковой день пророссийские боевики во время штурма этого объекта выпустили артиллерийский снаряд 100-мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира". Тяжелые ранения, нанесенные молодому воину этим смертельным оружием, не оставили ему шансов на жизнь.

"Как мало успел ...", – возможно подумаете вы. "Как много он успел!" – уверены мы! Далеко не каждый украинец в свои 18 лет защищал независимость Украины. Далеко не каждый защитник согласился осенью 2014 года защищать донецкий аэропорт. Сергею это было под силу! Помните о нем каждый день. Светлая память защитнику Украины!" – призвали украинцев волонтеры.

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