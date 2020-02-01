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2 февраля • обновлено в 02:06
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"Меня будут поливать грязью": волонтерка тронула историей любви с воином, убитым на Донбассе

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Волонтерка Ярина Черногуз рассказала о чувствах к погибшему на Донбассе парню, воину ВСУ Николаю Сорочуку.

Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook. Девушка также показала новое тату на руке с фотографией убитого.

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Черногуз призналась, что знала Сорочука чуть больше месяца. "Но твой голос, твой взгляд, твои руки, твой образ, наши разговоры о философии... я не потеряю...

Извини, что не была рядом, когда ты погиб, это я должна была твое тело выносить вместе с твоими собратьями из того окопа", – написала девушка.

Николай Сорочук и Ярина Черногуз

Николай Сорочук и Ярина Черногуз

facebook.com/yaryna.chornohuz

"Ничтожество, которое у тебя стреляло, погибнет бесславной смертью. Ничтожество в Кремле, которое ввело войска на нашу с тобой степь, умрет так же бесславно", – заявила она.

"Меня будут поливать грязью": волонтерка тронула историей любви с воином, убитым на Донбассе

facebook.com/yaryna.chornohuz

"Друзья твои меня сейчас уверяют, что у тебя много было таких ласточек, но они не знают, что я никогда не была против... и нам было поф*гу", – продолжила девушка.

Она рассказала, что у погибшего на правом плече было тату с надписью "Жизнь – Родине, честь – никому".

facebook.com/yaryna.chornohuz

facebook.com/yaryna.chornohuz

facebook.com/yaryna.chornohuz

"Меня за любовь к тебе будут поливать грязью и оговаривать все, кто никогда не имел и не способен представить, какой может быть любовь между двумя свободными духом от всех предубеждений людьми, которые выбрали себе сознательно войну бок о бок в земле на защиту Украины", – написала Черногуз.

"Меня будут поливать грязью": волонтерка тронула историей любви с воином, убитым на Донбассе

facebook.com/yaryna.chornohuz

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса фотографии Вооруженные силы Украины
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Зайцев Антон
Зайцев Антон
Ницше, бля
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Наши разговоры о философии....Бля,о чем еще могли разговаривать потомственный г0вн0черпий и проститутка?))))давай Черножопова,жги!)))
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Зайцев Антон
Зайцев Антон
Я сам его уже люблю. Кто вообще эта мартышка и в кино снимается и в полевых условиях сношается… Уберите...
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