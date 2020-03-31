"У людей нет ничего!" Волонтер забила тревогу из-за состояния врачей во время пандемии

Во время пандемии коронавируса украинские врачи оказались незащищенными – им не хватает простых защитных костюмов, масок и антисептиков. Помогают им сейчас волонтеры.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в эфире ObozTV рассказала волонтер Наталья Юсупова. По ее словам, к волонтерам обращается очень много людей. Некоторые из них просят передать хотя бы один защитный костюм (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Куда смотрит власть? Фактически, у людей нет ничего – ни масок, ни костюмов, ни антисептиков. Обращений очень много, в основном из регионов. Люди просят не отправлять все в Киев, поскольку у районных городов и сел нет вообще ничего. В прифронтовых зонах ситуация такая же", – отметила волонтер.

Она сравнила ситуацию, сложившуюся в настоящее время с тем, как в 2014 году, в начале российско-украинской войны, волонтеров обвиняли в том, что они якобы пытаются нажиться на войне.

"А когда страна попала в очередную беду, волонтеры снова начали помогать. И нам все равно за кого вы голосовали за Зеленского или за Порошенко, потому что помощь нужна всем. Мы поможем медикам, а они все нам", – заметила Юсупова.

Номер карты для помощи:

5218 5722 2178 3579 Приват

5358 3853 2000 2464 монобанк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юсупова обратилась к украинцам с призывом помочь врачам во время пандемии коронавируса.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!