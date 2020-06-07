В Киеве скончался волонтер АТО Виталий Панич
В больнице в Киеве в воскресенье, 7 июня, умер украинский волонтер АТО Виталий Панич.
Он находился в реанимации с пневмонией, печеночной и почечной недостаточностью, сообщила на странице в Facebook коллега Панича Анна Майборода.
Неравнодушные собирали для волонтера деньги, однако в 20:20 после остановки сердца и реанимации врачи констатировали смерть.
Майборода добавила, что два года назад украинец перенес тяжелую операцию и жил с одной почкой. Тест на коронавирус у него был отрицательным.
"Хороший парень был", – написал журналист и волонтер Родион Шовкошитный.
За 4 часа до сообщения о смерти волонтер из Харькова Татьяна Бедняк писала о состоянии здоровья Панича. Тогда оно было стабильно тяжелым.
Она сообщала, что жена волонтера Наталья отвезла для него в больницу кровь и плазму, чтобы подключить катетер. У Виталия был низкий уровень тромбоцитов.
Как сообщал OBOZREVATEL, командиром штурмового батальона так называемой республиканской гвардии "ДНР" был российский военный Евгений Иванов с позывным "Копье". Недавно он дал интервью пропагандистам о войне на Донбассе, назвав себя "добровольцем".