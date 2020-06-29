Волонтер трогательно поздравил Украину с Днем Конституции, подняв знамя защитников на Говерле

Украинский волонтер Руслан Костюченко решил оригинально и трогательно поздравить Украину и ее защитников с Днем Конституции. В честь праздника он поднял флаг командования Объединенных сил ВСУ на самой высокой горе нашего государства – Говерле.

Яркие фото этого поздравления обнародовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он отметил, что такие акции еще раз подтверждают, что патриотически настроенные украинцы всегда поддерживают тех, кто защищает их мир и покой.

"В течение шести лет войны народ Украины остается рядом со своими воинами и Вооруженными силами Украины! Всесторонне поддерживая не только материальной частью, но и, самое главное, – это моральной и духовной. Вместе победим! Знаю, верю, уверен! Слава Украине!" – написал воин.

Волонтер ярко поздравил Украину и защитников с Днем Конституции на Говерле Facebook Анатолия Штефана

В комментариях люди также выразили поддержку волонтеру, который в государственный праздник напомнил народу, кому он обязан жизнью в демократической стране.

"Будем держаться вместе, ведь мы этого достойны!", "Героям Слава!", "Слава Украине", "Молодцы, патриотический мужественный поступок", – восторгаются украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, День Конституции Украины ежегодно отмечается 28 июня, начиная с 1996 года, и является государственным выходным. Именно в этот день Верховная Рада Украины приняла Основной закон, который отменял действие Конституции УССР 1987 года. Украинцам стоит знать 5 ключевых исторических фактов о нем.