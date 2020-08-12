Волонтер поразила рассказом о зависти к семьям погибших на Донбассе Героев

Украинский волонтер Марина Соколова шокировала украинцев рассказами родных погибших на Донбассе Героев о зависти со стороны некоторых людей.

Проникновенный текст она обнародовала на странице фонда "Повернись живим" в Facebook. В частности, в нем говорится о том, как соседям и знакомым родственников защитников не давали покоя стоимость памятников для убитых на войне, а также компенсации для их семей за потерю кормильца.

Ниже приводим полный текст без изменений.

"У нас соседка есть, Женина учительница истории, встречает меня как-то и говорит: "У вас памятник – бомбезный!". А я говорю: "Свет, поменяемся?".

Это цитата из рассказа Натальи Алексеевны Харченко, мамы Евгения Харченко псевдо Ред, для проекта Afterilovaisk. Весной 2014-го Женя ушел на войну добровольцем, в конце августа вернулся домой навсегда...

"Тебе хорошо – твой муж погиб на войне, и твой сын будет знать, что его отец – Герой! А со мной муж развелся", – такое сказали моей знакомой, муж которой с 2015-го защищал нашу страну и был убит вражеской ДРГ весной 2018 года. Их сыну тогда едва исполнилось шесть месяцев.

"Ну вот, получила выплату, купила квартиру. Хорошо теперь, не надо всю жизнь на ипотеку горбатиться!" – недавно услышала сестра погибшего на Донбассе в 2016 году украинского защитника. А сейчас еще один ее брат воюет на передовой.

Вы даже не можете представить, сколько еще всего слышат чуть ли не ежедневно семьи, потерявшие близких от тех, у кого все в жизни измеряется материальным.

Но прямо сейчас можете написать сообщение семье погибшего. Искренне напишите, что цените и помните. Для них это действительно важно! И прежде не забудьте подумать, такие ли слова вы бы хотели услышать, если бы вдруг оказались на их месте.

Счастье не измеряется квартирами, памятниками или фразой "Герои не умирают!". Счастье – это когда родные живы и рядом. На фото – Наталья Алексеевна у могилы Реда, Бортничи, июнь 2017 года.

В комментариях под заметкой украинцы ужаснулись из-за цинизма некоторых сограждан и выразили соболезнования тем, кто из-за войны потерял самых дорогих. Кроме того, под текстом они оставили 14 тысяч реакций и более 1000 распространений.

"Завистники свое получат. Грех говорить то, что они себе позволяют. А семьям, которые не увидели живыми своих родных и близких, мои соболезнования", "Как такое можно говорить родным погибших защитников?! Как такое вообще в головах появляется и черными ртами извергается в пространство? Стыд, возмущение, отчаяние", "Герои не умирают, а навсегда остаются в нашей памяти и сердцах. И пусть будет стыдно тем, кто вот так просто может поменять жизнь человека на деньги или квартиру", "Какими жестокими стали люди. И горе матери или жены для них – зависть", "Простите нас, простите неразумных, жадных и равнодушных. Ваши родные любили вас, но хотели защитить от московских захватчиков. И всех нас. Ценой своей жизни. Слишком дорого заплатили за нашу безопасность", – написали патриоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналистка Евгения Подобная поделилась трогательным постом с воспоминаниями погибшего воина ВСУ о потерях побратимов на войне. Они были записаны еще при жизни Героя – на третьем году российского вооруженного вторжения на Донбасс.