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Волонтер поразила рассказом о зависти к семьям погибших на Донбассе Героев

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
1,1 т.
Мать погибшего на Донбассе Евгения Харченко на его могиле

Мать погибшего на Донбассе Евгения Харченко на его могиле. Maks Levin, Afterilovaisk

Украинский волонтер Марина Соколова шокировала украинцев рассказами родных погибших на Донбассе Героев о зависти со стороны некоторых людей.

Проникновенный текст она обнародовала на странице фонда "Повернись живим" в Facebook. В частности, в нем говорится о том, как соседям и знакомым родственников защитников не давали покоя стоимость памятников для убитых на войне, а также компенсации для их семей за потерю кормильца.

Ниже приводим полный текст без изменений.

"У нас соседка есть, Женина учительница истории, встречает меня как-то и говорит: "У вас памятник – бомбезный!". А я говорю: "Свет, поменяемся?".

Это цитата из рассказа Натальи Алексеевны Харченко, мамы Евгения Харченко псевдо Ред, для проекта Afterilovaisk. Весной 2014-го Женя ушел на войну добровольцем, в конце августа вернулся домой навсегда...

"Тебе хорошо – твой муж погиб на войне, и твой сын будет знать, что его отец – Герой! А со мной муж развелся", – такое сказали моей знакомой, муж которой с 2015-го защищал нашу страну и был убит вражеской ДРГ весной 2018 года. Их сыну тогда едва исполнилось шесть месяцев.

"Ну вот, получила выплату, купила квартиру. Хорошо теперь, не надо всю жизнь на ипотеку горбатиться!" – недавно услышала сестра погибшего на Донбассе в 2016 году украинского защитника. А сейчас еще один ее брат воюет на передовой.

Вы даже не можете представить, сколько еще всего слышат чуть ли не ежедневно семьи, потерявшие близких от тех, у кого все в жизни измеряется материальным.

Но прямо сейчас можете написать сообщение семье погибшего. Искренне напишите, что цените и помните. Для них это действительно важно! И прежде не забудьте подумать, такие ли слова вы бы хотели услышать, если бы вдруг оказались на их месте.

Счастье не измеряется квартирами, памятниками или фразой "Герои не умирают!". Счастье – это когда родные живы и рядом. На фото – Наталья Алексеевна у могилы Реда, Бортничи, июнь 2017 года.

В комментариях под заметкой украинцы ужаснулись из-за цинизма некоторых сограждан и выразили соболезнования тем, кто из-за войны потерял самых дорогих. Кроме того, под текстом они оставили 14 тысяч реакций и более 1000 распространений.

"Завистники свое получат. Грех говорить то, что они себе позволяют. А семьям, которые не увидели живыми своих родных и близких, мои соболезнования", "Как такое можно говорить родным погибших защитников?! Как такое вообще в головах появляется и черными ртами извергается в пространство? Стыд, возмущение, отчаяние", "Герои не умирают, а навсегда остаются в нашей памяти и сердцах. И пусть будет стыдно тем, кто вот так просто может поменять жизнь человека на деньги или квартиру", "Какими жестокими стали люди. И горе матери или жены для них – зависть", "Простите нас, простите неразумных, жадных и равнодушных. Ваши родные любили вас, но хотели защитить от московских захватчиков. И всех нас. Ценой своей жизни. Слишком дорого заплатили за нашу безопасность", – написали патриоты.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Вернись живым

Вернись живым

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналистка Евгения Подобная поделилась трогательным постом с воспоминаниями погибшего воина ВСУ о потерях побратимов на войне. Они были записаны еще при жизни Героя – на третьем году российского вооруженного вторжения на Донбасс.

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