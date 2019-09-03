"Дом остался в воспоминаниях": волонтер растрогал украинцев криком души о Донбассе

Украинский волонтер, дом которого остался на оккупированном Россией Донбассе, растрогал украинцев воспоминаниями о самых трагических днях войны в 2014 году.

Его историю опубликовали на странице фонда "Повернись живим" в Facebook. В ней патриот рассказал о выезде с разрушенного региона и о том, во что оккупанты превратили жизнь людей на захваченных территориях.

"Вчера я уехал из дома. Правда, это было пять лет назад, 1 сентября 2014-го. Уже после Иловайска. Наш крайний блокпост по ростовской трассе был в Фащевке, на выезде в сторону Красного Луча. Типичный блокпост 14-го: бетонные блоки, перегораживающие дорогу, и БТР, развернутый в сторону Дебальцево, но с башней на Красный Луч. Несколько пацанов в касках, брониках и кедах. Формальная проверка документов и все, поехали. Дальше были разрушенные мосты и въезд в Дебальцево со стороны Алчевска, на "крест" из трасс возле города не пускали", – пишет волонтер.

Он добавил, что помнит этот момент как время, когда война остановилась, и появилась возможность выбраться хоть куда-нибудь. Тогда на оккупированную территорию вернулся поток товаров, в том числе, и продовольствия.

"До этого недели три было туго, на рынках – огромные очереди. Моя мама говорила, что так было в позднем "совке": покупали все, что появлялось в продаже, покупали хоть что-нибудь. Прошло пять лет, дом остался домом лишь в воспоминаниях. Сейчас там все совсем не так, как было. Мы тоже уже другие. Мы научились ненавидеть и разучились прощать", – проникновенно подытожил волонтер.

Его слова нашли отклик в сердцах многих украинцев, и они оставили множество слов поддержки в адрес защитников и волонтеров под откровенным постом. Некоторые из них поделились и собственной болью.

Война на Донбассе Фонд "Повернись живим"

"Ну невозможно смотреть, что видят наши ребята. Береги, Боже, наших детей", "Искренне желаю вернуться в свой украинский дом и быть здоровым и счастливым", "Как точно сказано, научились ненавидеть и разучились прощать", "Когда выезжали из Красного Луча, знали, что больше не вернемся. А жизнь продолжается. Только боль и войну из сердца не выковыряешь", "Летом в июле 2014 года последний раз была дома. Когда проехала перекресток Красный Луч – Антрацит, было стойкое ощущение, что я здесь последний раз. Страшная боль внутри", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтер Виталий Дейнега рассказал о страшных воспоминаниях родных Героев Иловайска у Стены памяти в годовщину трагедии. Они поделились жуткими историями о том, как получали и хоронили останки своих сыновей и мужей. Многие люди до сих пор не смирились с фактом гибели близких.

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