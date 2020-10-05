Волонтер рассказала о критической ситуации с COVID-19 в больницах Одессы: нет даже ваты

Волонтер Екатерина Ножевникова рассказала о критической ситуации с больными коронавирусом пациентами в больницах Одессы.

Как написала она в Facebook, в то время, когда власти города на пресс-конференции рассказывали, что больницы всем обеспечены и места есть, волонтеры пытались госпитализировать троих пациентов, но отказали всем.

"Параллельно нашего пациента перевели из 5-й больницы в отделение, где даже нет постельного белья. Параллельно пациенту выписывают списки на медикаменты – от шприца и ваты до антибиотика, и он ухаживает за лежачим больным в отделении сам! Параллельно в пятой (третьей) ждут ПЦР от 5-7 дней", – отметила Ножевникова.

Она привела пример девушки, которая пришла просить помощи устроить своего дядю (пневмония, диабет, ишемия) в любую больницу. Скорая его не взяла из-за отсутствия мест, заявив: "А вы еще не настолько тяжелый".

"Вопрос к департаменту здравоохранения. Вы реально думаете, что всех этих людей вам удастся скрыть? Надеюсь, вас всех отдадут под суд за ваши действия", – подчеркнула волонтер.

Facebook Katherine Nozhevnikova

Facebook Katherine Nozhevnikova

Facebook Katherine Nozhevnikova

Facebook Katherine Nozhevnikova

Facebook Katherine Nozhevnikova

Facebook Katherine Nozhevnikova

Facebook Katherine Nozhevnikova

Facebook Katherine Nozhevnikova

Скрин Facebook

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