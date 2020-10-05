Волонтер рассказала о критической ситуации с COVID-19 в больницах Одессы: нет даже ваты

Мирослав Семенюк Общество 15:42, 5.10.2020 Обновлено: 17:03, 5.10.2020

Волонтер Екатерина Ножевникова рассказала о критической ситуации с больными коронавирусом пациентами в больницах Одессы.

Как написала она в Facebook, в то время, когда власти города на пресс-конференции рассказывали, что больницы всем обеспечены и места есть, волонтеры пытались госпитализировать троих пациентов, но отказали всем.

"Параллельно нашего пациента перевели из 5-й больницы в отделение, где даже нет постельного белья. Параллельно пациенту выписывают списки на медикаменты – от шприца и ваты до антибиотика, и он ухаживает за лежачим больным в отделении сам! Параллельно в пятой (третьей) ждут ПЦР от 5-7 дней", – отметила Ножевникова.

Она привела пример девушки, которая пришла просить помощи устроить своего дядю (пневмония, диабет, ишемия) в любую больницу. Скорая его не взяла из-за отсутствия мест, заявив: "А вы еще не настолько тяжелый".

"Вопрос к департаменту здравоохранения. Вы реально думаете, что всех этих людей вам удастся скрыть? Надеюсь, вас всех отдадут под суд за ваши действия", – подчеркнула волонтер.

Facebook Katherine Nozhevnikova
Facebook Katherine Nozhevnikova
Facebook Katherine Nozhevnikova
Facebook Katherine Nozhevnikova
Facebook Katherine Nozhevnikova
Facebook Katherine Nozhevnikova
Facebook Katherine Nozhevnikova
Facebook Katherine Nozhevnikova
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе из-за игнорирования карантинных ограничений отдыхающими произошла вспышка коронавируса.

Появилось видео из переполненной больницы Одессы: скорые постоянно везут больных COVID-19.

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Общество

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