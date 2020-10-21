На Одесчине от COVID-19 умерла медсестра: городские больницы отказались ее принимать

В Черноморской больнице от COVID-19 умерла 68-летняя медсестра, городские больницы отказались ее принимать из-за отсутствия мест.

Об этом написала глава местного благотворительного фонда "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова на своей странице в Facebook.

В Одессе на сегодняшний день сложился настоящий "коронавирусный апокалипсис", заявила она.

Девушка рассказала, как волонтеры помогают людям находить места в государственных больницах для лечения родных и близких, и показала на конкретных примерах, насколько сложная ситуация сложилась в городе и области.

"Медсестру, 38 лет проработавшую в больнице Подольска, в тяжелейшем состоянии несколько дней назад транспортировали в частную клинику. Родственники взяли кредит, чтобы спасть маму. Нашли меня и умоляли помочь вывести ее в государственную больницу, потому что деньги заканчивались, а взять больше было неоткуда. Каждый день счет увеличивался. Вчера полдня пытались договориться с другими больницами, чтобы они приняли пациентку. Реанимации переполнены", – уточнила она.

Место для больной женщины нашли в Черноморской областной опорной больнице, поскольку городские медучреждения Одессы взять ее отказались.

Параллельно волонтеры "вытаскивали из Подольска дочь пациентки, у которой было уже 40% поражения легких и состояние резко ухудшилось".

Утром Ножевниковой позвонил сын медсестры, которую направили в Подольск, чтобы узнать о состоянии матери.

"Я позвонила главврачу. Потом сидела минут 20 и не знала, как снова взять телефон. Ваша мама умерла. Простите...", – написала волонтер.

У умершей женщины были диагностированы ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь 2 ст., двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония, 70%-ное поражение легких и подтвержденный диагноз COVID-19.

"Вышла на улицу. Закурила. Жизнь бьет ключом. Мимо приезжает транспорт. В масках считанные единицы. О дистанции просто молчу. Мы не выдержим новый карантин. Эти меры – единственное, что у нас осталось. Как достучатся до них? Как объяснить, что все это уже тут. Это очень страшно... Что мы будем терять стариков один за другим. И не только стариков, потому что система, к сожалению, уже не выдержала происходящего. Это уже мой 11 пациент, которого не удалось спасти и родственникам которого мне приходится об этом сообщать... В одесской области сегодня зафиксирован рекорд – 614 заболевших. В стране 6719... Одесса. Хроники апокалипсиса", – написала волонтер.

Одесский волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в городе Facebook Katherine Nozhevnikova

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