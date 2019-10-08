"Вы за смерти?" Волонтер рассказал о раздутом ОБСЕ скандале

Представитель ОБСЕ безосновательно пожаловался украинской полиции на угрозы после разговора с украинцами, которые не поддерживают отвод войск на Донбассе.

О скандальном инциденте рассказал на личной странице в Facebook известный украинский волонтер Тим Златкин. По его словам, сотрудник ОБСЕ подошел к нему и его друзьям под предлогом того, что хотел прикурить сигарету. После этого он начал задавать странные провокационные вопросы. Ниже приводим диалог без изменений.

ОБСЕ "Украинская правда"

– У вас зажигалки не будет?

– Сори, не курю, нога болит, еще скажи ты сюда ради огня подошел.

– А почему вы так агрессивно настроены?

– На то есть сотни причин. Тебе по порядку?

– А почему вы против разведения сторон?

– Я против? Та я только за! Когда российские войска уберутся с территории Донбасса, то наши пацаны гарантированно уедут на ППД.

– Вы хотите, чтобы смерти продолжались?

– А ты тоже чувствуешь ее приближение? Или просто навязчивая идея?

– Вы непробиваемый.

– Зато у тебя броник всего лишь третьего класса.

По словам Златкина, спустя двое суток после этого разговора ему позвонил следователь одного из отделов МВД и спросил, угрожал ли волонтер сотрудникам СММ ОБСЕ на линии разграничения. Златкин попытался перевести этот разговор в шутку и спросил, никто ли из них не умер. Правоохранитель возмутился и сказал, что на месте волонтера не шутил бы так. Однако он вновь ответил следователю с сарказмом. "Радуйся, что ты не на моем месте, дядька", – сказал Залаткин.

Как сообщал OBOZREVATEL, специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик отказался высказывать свою позицию относительно аннексии Россией Крыма. По его словам, у него сейчас нет возможности говорить о полуострове.

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