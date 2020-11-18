Отдал кислород сыну и умер: волонтер поделилась подробностями трагедии на Киевщине

Смерть больного коронавирусом мужчины, который отказался от своей суточной дозы кислорода, чтобы отдать ее сыну, произошла в инфекционной больнице №3 города Белая Церковь в Киевской области.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала автор поста в Facebook, волонтер Дана Яровая. "Ситуация, о которой я писала, произошла в Белой Церкви, в городской клинической больнице №3. Это инфекционная больница, где отец отказался от своей суточной нормы кислорода, отдал ее своему сыну", – уточнила она.

По словам волонтера, трагедия произошла "буквально на днях, отец умер".

"Сына сейчас лечат. Очень многие журналисты сейчас хотят с ним пообщаться, но я призываю всех: уважайте человека. У него горе, отца уже не вернешь. И он сам в крайне сложном состоянии по здоровью", – подчеркнула она.

Как писал OBOZREVATEL, Дана Яровая рассказала в своем Facebook историю о том, как в одном из районов больной коронавирусом отец отдал своему сыну, также тяжело больному COVID-19, свои 15 минут суточного пользования кислородным концентратором. Мужчина умер.