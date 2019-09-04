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4 сентября • обновлено в 16:24
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"Пять лет любить погибшего": волонтер поделилась личной драмой из-за Донбасса

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Украинка, которая владела успешным бизнесом, пожертвовала им ради помощи Вооруженным силам Украины и стала простой учительницей. Кроме того, так она чтит память погибшего любимого, которому так и не успела рассказать о своих чувствах.

О трогательной истории патриотки написал на своей странице в Facebook известный волонтер Тим Златкин. Он отметил, что узнал о личной драме женщины во время телефонного разговора с ней.

По его словам, она попросила у него одолжить 150 грн, что крайне удивило волонтера, ведь ранее знакомая никогда не нуждалась в денежных средствах. Она владела крупным бизнесом, носила брендовую одежду и ездила на Lexus.

Ниже приводим полный текст диалога волонтеров без изменений.

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– Завтра четыре года, как Л**и нет, едем с побратимами, неудобно просить, но вот так вышло... Мы встречались с ним. Тайком. Ну, не совсем встречались. Он ухаживал, а я не отвечала. Дура. Ромашки всегда дарил. Любил меня. Только теперь понимаю. И тоже люблю. Но ни разу не сказал этого. Поэтому не сложилось. А я все ждала. Знаешь, как это – пять лет любить погибшего? И больше ни с кем и никому? Простить себе не могу.

– Он же вроде женат был?

– Был. Она его бросила, еще когда с Майдана добровольцем ушел. Там вообще все сложно.

– Ясно. Карту скинь. Неожиданно как-то, что тебе надо вдруг.

– Та я ж теперь просто учителем работаю. Фирму закрыла еще в 2016-ом из-за волонтерства этого дурацкого. Квартиры распродала, у мамы живу. Война все забрала, и деньги, и любовь...

В конце трогательной истории Златкин уточнил, что женщина, о которой идет речь, спасла множество жизней украинских Героев, передавая им на фронт целые коробки перевязочных материалов и "Целокса" (современный кровоостанавливающий препарат. – Ред.).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский волонтер, дом которого остался на оккупированном Россией Донбассе, растрогал украинцев воспоминаниями о самых трагических днях войны в 2014 году. Он рассказал о выезде с разрушенного региона и о том, во что оккупанты превратили жизнь людей на захваченных территориях.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Тим Златкин
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
где тот упоротый орущий война до последнего? жалко тебе бабу эту или нет?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Кастрюля,лечебным канабисом лечись по заветам Супрунихи
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