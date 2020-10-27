Волонтер опроса Зеленского в Чернигове: отдал свою маску бабушке, если умру – похоронят
В Чернигове один из несовершеннолетних волонтеров опроса президента Украины Владимира Зеленского признался, что работал в день местных выборов за деньги. Кроме того, он удивил избирателей своим объяснением того, почему стоял возле участка без маски и перчаток.
Видео рассказа подростка опубликовали на Telegram-канале "ВЕХА (Харьков)." Оскар за лучший президентский опрос забирает Чернигов! Это 5! (Вопросов)", – иронизируют в подписи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В частности, парень в качестве оправдания за то, что общается с большим количеством людей без защитных средств, заявил, что его перчатки погрызла собака, а уже использованную маску он отдал посторонней бабушке-избирательнице.
"Она просто сильно хотела, а я не мог равнодушно прореагировать. Она сейчас выйдет и отдаст мне мою маску", – сказал подросток.
Люди, записывавшие видео, удивились и уточнили, что он будет делать, если пенсионерка окажется больна коронавирусом. На это юноша легкомысленно ответил, рассмеявшись: "Если она больна, то заболею, похоронят".
В конце разговора люди спросили, есть ли у мальчика при себе какие-то документы и сколько ему лет. Парень признался, что ему еще не исполнилось 18 лет и подтвердил, что работает за деньги. На замечание о том, что это является нарушением, он возмутился: "Мне этого не говорили. Что я, зря стоял, получается? Будьте тоже людьми, поймите".
Как сообщал OBOZREVATEL:
всеукраинский опрос, который в день местных выборов 25 октября инициировал Зеленский, вызвал ряд скандалов.
Так, украинцы массово отказывались принимать в нем участие, а некоторые, наоборот, смогли проголосовать несколько раз.
Например, в Хмельницком координатор "Гражданской сети "Опора", блогер Андрей Попик сумел семь раз подряд принять участие в опросе президента.
Напомним, уполномоченный парламента по правам человека Людмила Денисова утверждала, что несовершеннолетние с 14 до 18 лет в качестве волонтеров могли принимать участие в опросе, который инициировал президент Украины, при условии согласия родителей.