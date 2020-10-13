Волонтер объяснила неконтролируемое распространение коронавируса в Харькове

Главная причина распространения коронавируса в Харькове – предвыборные концерты и отсутствие контроля местными властями за соблюдением карантина в городе.

Об этом идет речь в материале OBOZREVATEL "Харьковщина перешла в "черную зону". В разгар пандемии врачи работают без выходных.

"Политики не думали о последствиях, концерты посетило 5-10 тысяч человек, и этого хватило, чтобы возник катализатор. Кислорода не хватает, а пациентов становится все больше. Врачи работают без выходных, у нас катастрофическая ситуация", – рассказала харьковский волонтер Наталья Попова.

По ее мнению, харьковчане сами определили свой путь.

"Не знаю, как в других городах, у нас все игнорируют масочный режим и социальную дистанцию. Люди сами ходят на концерты, никто туда не гонит насильно, а на тех, кто в маске, смотрят, как на "ты что больной?"– добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в харьковских больницах, где лечат больных на коронавирус, катастрофически не хватает медперсонала и кислорода, все койкоместа заняты.