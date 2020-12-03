Волонтер о коллапсе с COVID-19 в Одессе: больных лечат даже гинекологи, выписывают антибиотики без анализов

Специалистов для лечения пациентов с COVID-19 в Одессе не хватает: больных лечат врачи даже узких направлений – гинекологи, кардиологи и другие.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявила одесский волонтер, глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова. По ее словам, такая проблема есть везде в Украине.

В октябре стало известно, что из-за нехватки специалистов к лечению больных коронавирусом планируют привлекать интернов.

"Конечно, они будут привлекать. Сейчас "ковидных" лечат и гинекологи, и семейные врачи, и кардиологи, и гастроэнтерологи, и комбустиологи... Они заходят в "зону" и лечат. Я еще в апреле говорила, когда все покупали аппараты ИВЛ, врачей приобрести нельзя ", – подчеркнула активистка.

По ее словам, в больницах не хватает анестезиологов, реаниматологов, реанимационных медицинских сестер.

"Это сложная профессия, таких работников готовят годами. Поэтому, когда я слышу советы "возьмите интернов и подготовьте их за несколько месяцев", то даже я смеюсь. Что говорить о врачах, которые в этом разбираются, – они просто за голову хватаются, когда им такое предлагают ", – подчеркнула она.

По информации волонтера, правительство Польши приняло решение о том, что реаниматологи, анестезиологи и младший медицинский персонал больше не обязаны подтверждать диплом.

"Они приглашают к себе врачей из Украины и Беларуси, так что нам конец. Я понимаю, что врачи туда поедут, сами понимаете почему, но я тогда не понимаю, что мы будем делать", – сказала Ножевникова.

Также волонтер рассказала, что еще одна проблема заключается и в том, что у многих украинцев нет семейных врачей либо они имеют низкую квалификацию.

"И это вина людей, которые не подписали декларацию. У половины из тех, у кого есть семейные врачи, возникают проблемы с доступом к ним – они перегружены и истощены. Часть врачей стоит лишать лицензии – некоторые прописывают антибиотики даже без общего анализа крови. Люди дома принимают какие-то ужасные таблетки, и через 10 дней такого лечения их госпитализируют с полисегментарной пневмониями", - уточнила она.

Ножевникова уточнила, что в больницах до сих пор есть проблема с медпрепаратами и медаппаратурой, в частности, концентраторами. По ее словам, за три месяца волонтеры фонда приобрели примерно 300 концентраторов общей стоимостью около 10 млн гривен, но это проблему не решает.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Николаевской области в некоторых больницах уже заняты все места для больных коронавирусом. Чтобы хоть как-то спасти положение, в регионе планируют закрывать детские и гинекологические отделения и открывать на их базе места для пациентов с COVID-19. Ситуация ухудшается каждый день.

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