Конец России близок – волонтер из США

Во второй части интервью волонтер из США Юрий Янковский рассказал о том, действительно ли в Америке устали от Украины, как украинская диаспора в США переживала события на Майдане и на Донбассе, об отношениях украинцев и россиян, эмигрировавших в Штаты, и о 100% шансе закончить войну с Россией. Также читайте первую часть интервью "Обозревателю" .

- Юрий, в последнее время нам часто приходится слышать, что в США и простые люди, и политики уже немного подустали от Украины и от наших проблем. Вы лично эту усталость замечаете?

- Давайте не будем говорить об усталости. Америка – это огромнейшая страна с 325 миллионами населения. И для американцев, чья армия работает во многих горячих точках по всему миру, обеспечивая там поддержание мира и стабильности или убирая диктаторов со сцены, Украина – лишь одна из таких точек. Небольшая проблема, о которой американцы могут и не знать.

А как можно устать от чего, о чем ты не имеешь представления?

Но кое-что таки изменилось. Когда мы выходили на первые митинги под Белый дом – во времена Майдана и когда уже началась война – мы часто общались и с простыми американцами, и с конгрессменами, которые к нам подходили. Тогда ни те, ни другие не понимали реально, о чем идет речь.

И только сейчас к ним приходит понимание, что Россия грубо залезла не только в Украину, что она пытается дестабилизировать и Европу, и Америку. Люди начинают осознавать, что РФ не изменилась. Что Россия – не товарищ и не нормальный партнер. А такие иллюзии жили в Америке с 1990-х годов, когда к этому государству относились очень тепло и поддерживали, как могли.

Стало понятно, что Россия – враг, который никуда не исчез. Что она пытается дестабилизировать мировое сообщество, создать новые проблемы, поставить мир на грань ядерной войны. Поэтому отношение к России изменилось.

А вот к Украине оно осталось почти неизменным. Так как часть людей просто об Украине не знала, а часть поддерживает, как и поддерживала. Разве что те, кто в 2014-м находился под влиянием российской пропаганды, частично прозрели.

- А такие были?

- И немало. Когда мы митинговали весной 2014-го против Russia Today, к нам подходило много американцев, которые, чуть не плача, говорили: "Как? Russia Today – это же такой независимый источник информации! Только они говорят правду!"

- Как мило...

- Да. Россияне же – классные пропагандисты... Но сейчас понимание проблем уже появилось. И от Украины не только не устали – она ​​наоборот приобретает все больше друзей.

Герой Украины Игорь Гордийчук с семьей Юрия Янковского Facebook

- Значит, ситуация для нас в этом смысле даже более благоприятная, чем в том же 2014-м?

- Безусловно! Javelin же наконец дали!

- Скажите, а у вас, у активных украинцев в США, бывают какие-то конфликты, столкновения, противодействие со стороны выходцев из РФ?

- Конечно! Когда-то мы реально были одной сommunity и все у нас было общим – праздники, мероприятия, фестивали. Но, к сожалению, с конца 2013 года только очень небольшая часть россиян остались адекватными. И мне кажется, что уровень поддержки Путина россиянами в США даже выше, чем в самой России. Вот такой парадокс.

Реальное разделение произошло очень быстро. Еще в декабре 2013 года мы поняли, что наши взгляды диаметрально отличаются.

Хотя еще пытались что-то им объяснить, все не верили, что русские не понимают очевидных для нас вещей

Но уже весной 2014-го стало кристально ясно, что это не ошибка, не недоразумение, что это примитивный шовинизм. Открытых столкновений у нас нет, но словесные конфликты случаются, поскольку мы организуем всевозможные протесты у российского посольства, куда обычно приходит наиболее кондовая пропутинская публика. И наши украинские флаги и плакаты их невероятно раздражают.

- Вы в США все так же пристально следите за новостями с фронта?

- Конечно! Преимущественно через интернет, но мы делаем это.

- А какой период за последние 4 года для вас лично оказался психологически наиболее тяжелым?

- На самом деле наиболее психологически тяжелым все-таки был период Майдана. Потому что это было ощущение соучастия. Мы жили теми репортажами из Киева. Мой племянник стримил с Майдана все время.

Юрий Янковский Facebook

- А лично вы там были?

- Я приезжал на Майдан на Новый год. А потом – уже на выборы президента весной 2014-го.

- То, что вы увидели на Майдане, оправдало ваши ожидания? Отвечала ли реальная атмосфера тому, как вы ее представляли, когда смотрели стримы?

- Тогда Майдан был абсолютно мирным. Еще не было убитых, и я представить себе не мог, что такое вообще возможно. Поэтому Майдан показался мне немножко похожим на какой-то праздник. Такое впечатление от прогулки там осталось.

Это был еще не тот Майдан, каким он стал через месяц, когда пролилась кровь

- Вы сразу поверили в то, что происходит? Что такое возможно в сердце крупнейшей европейской страны в XXI веке?

- Да. Я следил за всем. У меня там находились близкие люди, родственники.

Затем так же сразу я поверил в то, что происходило в Крыму. Мой племянник ездил туда одним из первых, снимал "зеленых человечков", то, что там творилось. Так что мы и оттуда получали информацию из первоисточников. К тому же, моя родственница – морпех из Феодосии. Когда Крым "отжали", она ​​вместе с другими воинами выехала в Николаев. Многое узнавали и от нее. Так что мы знали о Крыме.

А когда началась война, мы приехали в Киев. Чувствовали то напряжение, которое витало в воздухе. Но поскольку приехали в отпуск, все-таки забрали малого и отправились в Одессу, в залив. Когда ехали по дороге на Одессу, которую всегда помнили забитой машинами, было жутко от того, что она пустая...

А еще мы тогда ловили террористов. Сейчас немного смешно даже, как вспомню.

- Серьезно?

- Вполне. Мы остановились на заправке, увидели автобус, битком набитый молодыми мужчинами 25-30 лет. Разговаривали они все на русском, говорили о том, что что-то там купили за рубли... Вот мы и решили, что они – российские террористы и их везут в Одессу.

Звонили на горячую линию СБУ – там все время было занято. Тогда мы поехали за тем автобусом. А когда увидели пост милиции – остановились, бросились рассказывать, что и как, призывать милиционеров арестовать террористов.

Милиционеры сразу вроде подорвались, а когда увидели фото автобуса начали материться. Надоели, мол, уж эти сознательные граждане...

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Оказалось, что тот автобус раз в две недели перевозит сезонных рабочих из Николаева в Питер и обратно. И каждый раз люди думают, что это террористы – и выносят милиции мозг по этому поводу.

Тогда много было "приключений" у нас. Например, с дороги сбились, заехали в Приднестровье. Там поняли, что это такое – территория, которая захвачена Россией. Нас предупредили, что нельзя останавливаться 11 км, потому что это "ничейная территория", где никакие законы не действуют.

Тогда, после майских событий, Одесса была очень напряжена. О политике пытались не говорить. Этот замечательный приморский город был подавлен.

- Вы себе представляете, как это все может закончиться?

- Уничтожением имперского менталитета в России. Иначе – никак.

Основная проблема России в том, что она, по сути, до сих пор остается империей. После Первой мировой войны – единственной империей в мире. Хотя сама она этого и не признает.

Российская империя, как и Британская, начала расти где-то с XVI столетия. График роста у обоих был экспоненциальный – стремительно взлетал вверх. Они обе были огромны.

Но в какой-то момент Великобритания вернулась в свое нормальное исходное состояние и стала цивилизованным государством с величественной историей и значительным вкладом в развитие мировой цивилизации. А Россия как начала прирастать землями из Рязани, Твери, Москвы – так и не может остановиться.

У России нет ничего, кроме идеи расширения территорий

Постоянное желание захватывать все новые и новые территории, ничего не делать, а только расширяться – это то, что мешает России стать нормальной цивилизованной страной. То, что мешает жить нам, Европе, всему миру.

Россию к развалу всегда приводили, прежде всего, какие-то внутренние процессы, а не внешнее воздействие.

В нынешних условиях роль катализатора может сыграть развал экономики. И он неминуем. Россия будет изолирована. Эта изоляция уже постепенно происходит.

С другой стороны, когда занавес фальшивой пропаганды упадет, люди поймут, что процветание России не было связано с "гением Путина". Более того, все это процветание –лишь пропаганда.

Единственное же, что было на самом деле – это счастливый для России период, когда цены на нефть были реально заоблачными. И эти деньги, упавшие буквально с неба, можно было бы использовать для реального развития России.

Вместо этого они были спущены на оружие, на реализацию фальшивых имперских идей и на личное обогащение правящей верхушки.

А у простых россиян реально украли будущее

Может, хотя бы это осознание даст россиянам понять, что нужно что-то менять.

Учитывая, что мы живем в мире, события в котором происходят с нарастающей скоростью –думаю, россияне все это поймут.

Вот смотрите. Был такой "классный чувак" по имени Саддам Хусейн, который захватил Кувейт. Устроил свой "Кувейт наш!". Американцы очень быстро поставили его на место. В результате операции "Буря в пустыне" армия Саддама была разбита.

Но иракцам, к сожалению, понадобилось еще целых 10 лет, чтобы понять: проблема их страны – в Саддаме. Когда они это поняли, они устранили его от власти. А еще через три года он был пойман и убит, а Ирак начал перестраиваться. К сожалению, поздно, и к сожалению, с огромными потерями среди гражданского населения.

До открытых столкновений между россиянами и украинцами в США доходит редко Facebook

Это очень классный пример для россиян. Они должны понимать: у иракцев был шанс еще в 1990 году, после "Бури в пустыне", быстро сбросить придурка Саддама и начать строить новую страну. Нормальную. Без войны.

Вместо этого они потеряли не только 10-15 лет, но и возможности. Потому что за это время Ирак скатился в реальную войну. И страна сейчас в ужасном состоянии.

Так же и русские. Чем быстрее они снесут режим Путина и чем скорее откажутся от имперской политики – тем быстрее их страна восстановится.

И, возможно, народ России получит наконец шанс жить в нормальной цивилизованной стране

- Знаете, они настолько сильно ненавидят нас, ненавидят американцев, что, мне кажется, это понимание к ним не придет никогда.

- Это все результат пропаганды, которая культивировалась и набирала обороты последние 10 лет правления Путина. И даже раньше. В те же 90-е россияне же нормально относились к Америке и американцам, не говоря уже об Украине. А эта программа разжигания ненависти была запущена где-то с начала 2000-х.

- И вы считаете, что холодильник все-таки победит телевизор?

- Холодильник должен победить. И осознание того, что они – жертвы пропаганды, к россиянам должно прийти. Должны же глаза рано или поздно открыться?! Даже в самые смутные советские времена пропаганда действовала от силы лет 5-10, а дальше люди начинали понимать, что им лгут. И власти приходилось придумывать что-то новое.

Возможно, я ошибаюсь. Не знаю. Но я – оптимист!