Волонтер Хина Члек обратилась в проникновенном посте к украинцам, которые не придают значения тому, что покупают российские товары.

На странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook она напомнила, что такие шаги – это вклад в поддержку врага. Мощное послание всего за несколько часов собрало почти 7000 лайков, сотни комментариев и около 2 тысяч распространений.

"Российские товары стоят 200 не гривен, не долларов, рублей. Просто 200. Просто еще один мертвый украинский солдат на Донбассе. На седьмом году войны в украинских магазинах продаются российские товары. Правда, отметки об этом на ценниках успели стать мелкими и незаметными", – отметила волонтер.

Война на Донбассе Facebook "Повернись живим"

"На седьмом году зубная паста берет верх над ложью, манипуляциями и убийствами. На седьмом году война стала такой бытовой деталью, в столице Украины открываются магазины с вещами, "украшенными" очертаниями зданий столицы соседнего государства. Той, откуда отдаются приказы направить танки на Донбасс. Хотите пасту или куртку? Пожалуйста, с вас 200. Или два по 200, если хотите оба", – возмущается она.

По словам Члек, эта война научила многих людей неприятным вещам. Например, что купить можно даже то, что, казалось бы, не покупается: жизнь – средствами тех, кто поддерживает армию, а смерть – бездумной поддержкой оккупантов.

"Деньги за собой имеют каждый российский снаряд, каждый сапог, ступивший на донбасскую землю из-за "поребрика", каждая банка тушенки, которой кормят наемника. Каждые пуля или осколок, которые забирают последний вздох украинского защитника и превращают его в 200", – делится волонтер своим криком души.

"Бессмысленно и страшно, когда эти деньги заплачены в Украине. Хуже – что так бывает. Можно принципиально не покупать российских товаров. Можно не покупать их, выбирая более качественные украинские или других производителей. Но самое главное – помнить их цену: каждая такая покупка стоит 200. Думаем, готовы ли мы оплачивать такие счета", – призвала к самосознанию украинцев она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее юный 22-летний воин Вооруженных сил Украины произвел фурор в сети проникновенным сообщением. Он поделился своим боевым опытом, полученным на Донбассе, и резко обратился к людям из мирных городов, которые постоянно жалуются на усталость от войны.