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9 ноября • обновлено в 13:06
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Волочкова кардинально изменила имидж и показала фото

4.8т Читать материал на украинском

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала своим поклонникам о радикальной смене имиджа.

Об этом она написала в Instagram. Также балерина показала фото новой прически.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

instagram.com/volochkova_art

Новости
"Она опять пьяная?" Абсолютно голая Волочкова разозлила сеть интимным видео

Артистка состригла свои привычные для поклонников длинные волосы и оставила короткую стрижку. Она также подчеркнула, что над её новым образом работали профессиональные стилисты.

"Как вам мои перевоплощения?" — поинтересовалась Волочкова у подписчиков. После этого под фотографией поклонники сразу же стали хвалить новую стрижку звезды.

Волочкова кардинально изменила имидж и показала фото

"Красотка Настя. Вам очень красиво с новой стрижкой!"", "Шикарно. Стильно и сдержанно. При этом очень дорого", "Вам в новом образе гораздо лучше! Все эти искусственные хвосты уже не в моде", отмечали поклонники балерины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова делилась с поклонниками вульгарным снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала его, будучи изрядно пьяной.

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Персона
Анастасия Волочкова
Место
Россия Москва
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да кому интересна эта старая мочалка?
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