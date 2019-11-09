Волочкова кардинально изменила имидж и показала фото

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала своим поклонникам о радикальной смене имиджа.

Об этом она написала в Instagram. Также балерина показала фото новой прически.

Анастасия Волочкова instagram.com/volochkova_art

Артистка состригла свои привычные для поклонников длинные волосы и оставила короткую стрижку. Она также подчеркнула, что над её новым образом работали профессиональные стилисты.

"Как вам мои перевоплощения?" — поинтересовалась Волочкова у подписчиков. После этого под фотографией поклонники сразу же стали хвалить новую стрижку звезды.

"Красотка Настя. Вам очень красиво с новой стрижкой!"", "Шикарно. Стильно и сдержанно. При этом очень дорого", "Вам в новом образе гораздо лучше! Все эти искусственные хвосты уже не в моде", отмечали поклонники балерины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова делилась с поклонниками вульгарным снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала его, будучи изрядно пьяной.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!