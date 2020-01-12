"Я – Волноваха": в Украине отмечают пятую годовщину кровавого теракта на Донбассе

13 января 2015 года под Волновахой, на Донбассе, произошла жуткая трагедия, унесшая жизни 12 украинцев. Террористы так называемой "ДНР" обстреляли из "Градов" контрольно-пропускной пункт ВСУ, где под удар попал рейсовый автобус.

К пятой годовщине страшной трагедии на Донетчине OBOZREVATEL напоминает о событиях, которые потрясли всю Украину и шокировали мир (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Как произошел теракт под Волновахой

13 января 2015 года, в 14:25 со стороны оккупированного террористами Докучаевска по блокпосту возле города Волноваха было выпущено около сорока снарядов из РСЗО БМ-21 "Град". Большая их часть упала на дорогу и окружающие поля, но один разорвался всего в семи метрах от автобуса, ехавшего рейсом "Златоустовка-Донецк".

Автобус "Златоустовка-Донецк"

Осколки ракеты изрешетили автобус, убив десять пассажиров на месте и тяжело ранив восемнадцать. Впоследствии еще два человека скончались в больнице.

Жертвы теракта под Волновахой

Российские террористы убили на блокпосту под Волновахой двенадцать человек. Семь женщин, в том числе четырнадцатилетнюю девочку, и пять мужчин.

Десять пассажиров автобуса были убиты на месте

Список погибших:

Шудыкина Ольга Николаевна;

Корнилова Инна Александровна;

Старчак Лариса Ивановна;

Коломоец Роман Анатольевич;

Моргасюк Татьяна Викторовна;

Моргасюк Александр Александрович;

Поляков Владислав Александрович;

Гринник Мария Николаевна;

Казеко Наталья Михайловна;

Дуков Дмитрий Викторович;

Лазуткина Анастасия Владимировна;

Карпов Анатолий Иванович.

Кто и зачем устроил теракт с автобусом

Согласно информации от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, перед обстрелом террористы "ДНР" созвали в оккупированный ими Докучаевск представителей российских СМИ. Боевики планировали обстрелять блокпост из города, вынудив ВСУ обрушить ответный удар прямо на жилые кварталы – это дало бы возможность кремлевским пропагандистам в очередной раз попытаться обвинить Украину в "убийстве мирных жителей Донбасса".

Более того, вскоре после обстрела сайты террористов начали распространять новость о том, что "ДНР" "накрыли" блокпост. И только узнав о масштабах совершенного преступления, поспешили обвинить в этом ВСУ.

Сайты террористов начали хвастаться "удачным" обстрелом

Сайты террористов начали хвастаться "удачным" обстрелом

Российская пропаганда о Волновахе

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Константин Долгов, разумеется, обвинил в трагедии украинских военных. Кремлевские медиа также пытались вбросить в информационное пространство фейк о том, что автобус под Волновахой был подорван миной МОН-50 и даже показывали "свидетельницу", которая якобы слышала некий хлопок от взрыва мины.

Попавший под обстрел террористов автобус

Позднее пропагандисты начали заявлять о том, что автобус подорвался на минном поле. А когда в сети было опубликовано видео с камеры наблюдения блокпоста, на котором виден удар "Градами", попытались обвинить в обстреле украинцев. При этом все бредовые и неподтвержденные обвинения, которые выдвигались кремлевскими СМИ, мгновенно и обоснованно опровергались как Украиной, так и ОБСЕ и другими международными структурами.

"Я - Волноваха"

Вечером, 13 января 2015 года, пятый президент Украины Петр Порошенко, в обращении к народу сравнил трагедию под Волновахой с расстрелом редакции "Charlie Hebdo" в Париже, который произошел 7 января того же года. Вскоре после этого пользователи социальных сетей запустили акцию "Я – Волноваха" ("Je suis Volnovakha"), по аналогии со французской акцией "Je suis Charlie", посвященной памяти жертв парижского теракта.

Я - Волноваха

Во многих городах Украины прошли марши мира под девизом "Я – Волноваха". А Петр Порошенко во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе показал кусок корпуса автобуса, который пострадал в результате теракта и призвал весь мир к борьбе с терроризмом.

Петр Порошенко в Давосе

Участники акции "Я – Волноваха"

Участники акции "Я – Волноваха"

Участники акции "Я – Волноваха"

Участники акции "Я – Волноваха"

Участники акции "Я – Волноваха"

Участники акции "Я – Волноваха"

Как сообщал OBOZREVATEL, боевики "ДНР" на Донбассе устроили массовые облавы на владельцев украинских паспортов и автомобильных номеров.

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