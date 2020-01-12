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12 января • обновлено в 18:52
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"Я – Волноваха": в Украине отмечают пятую годовщину кровавого теракта на Донбассе

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13 января 2015 года под Волновахой, на Донбассе, произошла жуткая трагедия, унесшая жизни 12 украинцев. Террористы так называемой "ДНР" обстреляли из "Градов" контрольно-пропускной пункт ВСУ, где под удар попал рейсовый автобус.

К пятой годовщине страшной трагедии на Донетчине OBOZREVATEL напоминает о событиях, которые потрясли всю Украину и шокировали мир (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

"Я – Волноваха": в Украине отмечают пятую годовщину кровавого теракта на Донбассе

Как произошел теракт под Волновахой

13 января 2015 года, в 14:25 со стороны оккупированного террористами Докучаевска по блокпосту возле города Волноваха было выпущено около сорока снарядов из РСЗО БМ-21 "Град". Большая их часть упала на дорогу и окружающие поля, но один разорвался всего в семи метрах от автобуса, ехавшего рейсом "Златоустовка-Донецк".

Автобус "Златоустовка-Донецк"

Автобус "Златоустовка-Донецк"

Осколки ракеты изрешетили автобус, убив десять пассажиров на месте и тяжело ранив восемнадцать. Впоследствии еще два человека скончались в больнице.

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Жертвы теракта под Волновахой

Российские террористы убили на блокпосту под Волновахой двенадцать человек. Семь женщин, в том числе четырнадцатилетнюю девочку, и пять мужчин.

Десять пассажиров автобуса были убиты на месте

Десять пассажиров автобуса были убиты на месте

Список погибших:

  • Шудыкина Ольга Николаевна;

  • Корнилова Инна Александровна;

  • Старчак Лариса Ивановна;

  • Коломоец Роман Анатольевич;

  • Моргасюк Татьяна Викторовна;

  • Моргасюк Александр Александрович;

  • Поляков Владислав Александрович;

  • Гринник Мария Николаевна;

  • Казеко Наталья Михайловна;

  • Дуков Дмитрий Викторович;

  • Лазуткина Анастасия Владимировна;

  • Карпов Анатолий Иванович.

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Кто и зачем устроил теракт с автобусом

Согласно информации от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, перед обстрелом террористы "ДНР" созвали в оккупированный ими Докучаевск представителей российских СМИ. Боевики планировали обстрелять блокпост из города, вынудив ВСУ обрушить ответный удар прямо на жилые кварталы – это дало бы возможность кремлевским пропагандистам в очередной раз попытаться обвинить Украину в "убийстве мирных жителей Донбасса".

Более того, вскоре после обстрела сайты террористов начали распространять новость о том, что "ДНР" "накрыли" блокпост. И только узнав о масштабах совершенного преступления, поспешили обвинить в этом ВСУ.

Сайты террористов начали хвастаться "удачным" обстрелом

Сайты террористов начали хвастаться "удачным" обстрелом

Сайты террористов начали хвастаться "удачным" обстрелом

Сайты террористов начали хвастаться "удачным" обстрелом

Российская пропаганда о Волновахе

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Константин Долгов, разумеется, обвинил в трагедии украинских военных. Кремлевские медиа также пытались вбросить в информационное пространство фейк о том, что автобус под Волновахой был подорван миной МОН-50 и даже показывали "свидетельницу", которая якобы слышала некий хлопок от взрыва мины.

Попавший под обстрел террористов автобус

Попавший под обстрел террористов автобус

Позднее пропагандисты начали заявлять о том, что автобус подорвался на минном поле. А когда в сети было опубликовано видео с камеры наблюдения блокпоста, на котором виден удар "Градами", попытались обвинить в обстреле украинцев. При этом все бредовые и неподтвержденные обвинения, которые выдвигались кремлевскими СМИ, мгновенно и обоснованно опровергались как Украиной, так и ОБСЕ и другими международными структурами.

"Я - Волноваха"

Вечером, 13 января 2015 года, пятый президент Украины Петр Порошенко, в обращении к народу сравнил трагедию под Волновахой с расстрелом редакции "Charlie Hebdo" в Париже, который произошел 7 января того же года. Вскоре после этого пользователи социальных сетей запустили акцию "Я – Волноваха" ("Je suis Volnovakha"), по аналогии со французской акцией "Je suis Charlie", посвященной памяти жертв парижского теракта.

Я - Волноваха

Я - Волноваха

Во многих городах Украины прошли марши мира под девизом "Я – Волноваха". А Петр Порошенко во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе показал кусок корпуса автобуса, который пострадал в результате теракта и призвал весь мир к борьбе с терроризмом.

Петр Порошенко в Давосе

Петр Порошенко в Давосе

Участники акции "Я – Волноваха"

Участники акции "Я – Волноваха"

Участники акции "Я – Волноваха"

Участники акции "Я – Волноваха"

Участники акции "Я – Волноваха"

Участники акции "Я – Волноваха"

Участники акции "Я – Волноваха"

Участники акции "Я – Волноваха"

Участники акции "Я – Волноваха"

Участники акции "Я – Волноваха"

Участники акции "Я – Волноваха"

Участники акции "Я – Волноваха"

Как сообщал OBOZREVATEL, боевики "ДНР" на Донбассе устроили массовые облавы на владельцев украинских паспортов и автомобильных номеров.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Игорь Никитин
Темы
Война на Донбассе Теракт под Волновахой
Место
Украина
Теги
ДНР террористы "ДНР" Донбасс Новости Донбасса теракт
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
UKRAINE = FASCISM! ZOZULYA - UKRAINIAN FASCIST!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"Игорь Никитин", девочка! Обоз, у вас там криокамера? вы поднимаете замороженых 5 лет назад? все знают что тогда произошел подрыв на монке установленой в оинами света!
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Какие же всё-таки лицемерные твари....
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик, Может события в Одессе 2 мая тоже дело рук "сепаратистов"?
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