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26 марта • обновлено в 11:54
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/ Психология

Как не убить друг друга и не развестись на карантине – советы психолога

2.6т
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Украину после карантина может захлестнуть волна разводов, как это произошло в Китае. Там самоизоляция, которая длилась почти два месяца, привела к большому количеству распавшихся браков."Супруги проводили вместе слишком много времени, поэтому ссорились по любому поводу", объяснили местные чиновники.

Как пережить месяц заточения в четырех стенах читайте в OBOZREVATEL.

Очереди – до апреля

СМИ приводят данные ЗАГСа города Дачжоу провинции Сычуань. Как только там открыли офисы после карантина, на расторжение брака было подано сразу же 300 заявлений.

"Аналогичные сообщения о назначении бракоразводных мероприятий, очередь на которые расписана до конца апреля, распространяются в крупных городах Китая, таких как Шанхай, Шэньчжэнь, Чэнду и Гуанчжоу", – пишет издание Radii China.

Украинские психологи прогнозируют, что мы неизбежно столкнемся с подобным. "Помимо паники с коронавирусом, сейчас весна и авитаминоз — не хватает света и витамина D. Помимо того, обостряются все психические заболевания. А из-за карантина это все еще придется переносить в одном помещении", – говорит психолог Ирина Костенко..

Разводы – один из неожиданных эффектов карантина

Разводы – один из неожиданных эффектов карантина

cmtvchina.com

Она советует принять факт того, что людям неизбежно придется проводить много времени в замкнутом помещении. "Нужно настроиться на то, что рано или поздно солнце взойдет. И заточение в темнице с мужем и детьми рано или поздно закончится. Также у пар, которые между собой вообще не общаются, появился шанс научиться строить диалог", – советует Костенко.

Например, можно обсуждать перспективы — что нас ждет через неделю, месяц два. Это будет снимать уровень тревожности.

"А чтобы не переходить на личности и не оскорблять партнера, нужно говорить о себе — меня волнует, я чувствую, мне было неприятно. А занимать себя стоит тем, что поддается контролю в этом пространстве. В период паники нарастает тревога. И нужно нарабатывать чувство, что есть вещи, которые мы можем контролировать, пусть даже мелкими шажками", – уточняет Костенко.

Как не убить друг друга на карантине – советы психолога

marketwatch.com

Например, поможет уборка, готовка, можно помыть окна, перебрать зимние вещи на весну, почитать книги, навести порядок на полках, разобрать и почистить компьютер.

Больше обнимайтесь

Родственникам, которые живут вместе с вами, советует психолог, нужно давать возможность уединяться и помолчать, не приставать с расспросами и выяснениями отношений.

"Как раз таки не здорово, когда есть постоянное общение и коммуникация. Это говорит про тревожность в отношениях. А с членами семьи нужно больше проявлять тактильность: обниматься с детьми и партнером. Это тоже снимает тревожность и позволяет чувствовать себя в безопасности", – уточнила психолог.

Также старайтесь делать зарядку — движение и физические нагрузки хорошо снимают стресс. И вырабатывают гормоны удовольствия и радости. И добавляет: если вынужденное сидение в четырех стенах далось слишком сложно, то все резкие решения стоит отложить.

"Конфликт на ровном месте не может родиться во время карантина, он всегда на чем-то основан. То есть, он появился задолго до этих событий. Поэтому у семей есть прекрасная возможность поработать над собой. Но если отношения дошли до совсем критической точки, то сейчас со специалистами можно общаться онлайн. Но после того как пройдет карантин, у людей будет просто всплеск обращений к психологам и психиатрам", – говорит Костенко.

Китайцы разводятся из-за нескольких недель самоизоляции

Китайцы разводятся из-за нескольких недель самоизоляции

supchina.com

Она добавляет, что у украинцев не такой вспыльчивый характер, как у итальянцев. Но пример китайцев настораживает — они много работают и мало времени проводят дома.

"При этом не забывать, что в Китае очень крепкие браки. Не психологически крепкие, а традиционно — один партнер на всю жизнь, и его не принято менять", - объяснила психолог.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Китаю удалось взять под контроль новый вирус и остановить его. Эксперты сходятся во мнениях, что это следствие беспрецедентных карантинных мер, которые ввело правительство.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
Теги
карантин Психология развод
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