Вокруг ПЦУ разгорелся "водочный" скандал: в церкви ответили

В четверг, 19 сентября, в сети появилась информация о том, что якобы настоятель церкви ПЦУ в Сумской епархии обратился к руководителю ликероводочного завода с просьбой выделить 20 литров водки по случаю визита в город главы церкви митрополита Епифания.

В Сумской епархии, куда OBOZREVATEL обратился за комментарием, опровергли эту информацию.

"Никакого письма никто не писал. Община уже обращается по этому поводу в органы прокуратуры", – заявил епископ Сумской и Охтырский Мефодий (Срибняк).

По его словам, доказательством того, что речь идет о фейке, может служить тот факт, что на документе "непонятная шапка, которая не используется в епархии с 2004 года, и нет печати".

Епископ также сообщил о том, что на любом благотворительном обеде в церкви алкоголь исключен. Кроме того, "в программе визита митрополита Епифания благотворительный обед не предусмотрен", в частности потому, что для этого у епархии нет необходимых условий: "Там ограниченная территория, всего одна сотка, все будут собираться на улице", – пояснил он.

"Если бы была предоставлена квитанция, где было бы указано, кто получил это спиртное, мы имели бы тему для разговора", – заявил епископ.

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Отвечая на вопрос, кто может стоять за этим фейком, он сказал: "Я не имею никакого представления".

В то же время епископ не счел необходимым предоставить OBOZREVATEL контакты настоятеля Свято-Николаевского храма ПЦУ протоиерея Петра Лоцько, которым якобы подписан документ. "Сейчас идет подготовка к освящению, не время разговаривать на такие темы. Уже прибывают люди. Это не вопрос для рассмотрения", – заявил епископ.

Напомним, 19 сентября в сети появилось письмо, адресованное генеральному директору ТОВ "Горобина" Владимиру Демуре, якобы подписанное настоятелем Свято-Николаевского храма (г.Сумы) Петром Лоцько, в котором священник якобы просит выделить 20 литров водки для благотворительного обеда по случаю визита митрополита Епифания.

Как писал OBOZREVATEL, в селе Малинск Березновского района на Ривненщине во вторник, 3 сентября, в результате конфликта возле храма между прихожанами двух конфессий пострадали 11 человек.

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