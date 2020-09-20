Войска России вновь нарушили тишину, ВСУ "промолчали" – штаб ООС

Пророссийские террористы на Донбассе в воскресенье, 20 сентября, нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции у Новоалександровки.

Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook. По данным штаба, российские наемники совершили неприцельные выстрелы из стрелкового оружия, поэтому огонь украинские военнослужащие не открывали.

В результате вражеской провокации никто из подразделений Объединенных сил не пострадал.

"Украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", – сказано в сообщении.

Напомним, накануне, 19 сентября, вооруженные формирования России на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Несколько выстрелов из стрелкового оружия были зафиксированы вблизи населенного пункта Пески. В результате обстрела один боец Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение в ногу. Ему оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Сводка ООС за 19 сентября Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начался первый этап военных учений "Объединенные усилия – 2020". Британские и украинские военные десантировались с военно-транспортных самолетов ВВС США и Украины под прикрытием украинских истребителей.