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Войска России ударили по ВСУ возле жилых кварталов, есть раненый, – штаб ООС

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
2,4 т.

  • Во вторник, 16 июня, войска России на Донбассе пошли в атаку на ВСУ

  • Они девять раз нарушили режим прекращения огня, стреляя из запрещенного вооружения

  • В результате обстрелов ранение получил один защитник Украины

  • Однако и враг понес потери – по данным украинской разведки, был ранен один террорист

Сводка ООС за 15 июня

Сводка ООС за 15 июня

Во вторник, 16 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что войска России в течение суток девять раз нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, был уничтожен один террорист.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новозвановки враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя артиллерийские системы 122-го калибра. Свою артиллерию он разместил на западной окраине Алмазного, неподалеку от жилых кварталов мирных жителей.

Карта

Карта

Возле Крымского войска России два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты. Возле Новоалександровки противник задействовал 82 мм минометы, а рядом с Ореховым – автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по защитникам Авдеевки вооруженные формирования два раза вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Марьинки враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

Вблизи Пищевика захватчик применил минометы 82-го калибра, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Сводка ООС за 16 июня

Сводка ООС за 16 июня

Сводка ООС за 16 июня

Сводка ООС за 16 июня

Сводка ООС за 16 июня

Сводка ООС за 16 июня

Ранее OBOZREVATEL писал, что под Киевом на Бориспольской трассе в ДТП погиб полковник Командования Воздушных сил Николай Романов. Его автомобиль на скорости влетел в стоящую на дороге фуру. Также погибла и его супруга Татьяна.

УкраинаВойна на ДонбассеООСГенеральный штаб ВСУ
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  1. /Общество