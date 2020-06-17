Войска России ударили по ВСУ возле жилых кварталов, есть раненый, – штаб ООС
Во вторник, 16 июня, войска России на Донбассе пошли в атаку на ВСУ
Они девять раз нарушили режим прекращения огня, стреляя из запрещенного вооружения
В результате обстрелов ранение получил один защитник Украины
Однако и враг понес потери – по данным украинской разведки, был ранен один террорист
Сводка ООС за 15 июня
Во вторник, 16 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что войска России в течение суток девять раз нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, был уничтожен один террорист.
Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новозвановки враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя артиллерийские системы 122-го калибра. Свою артиллерию он разместил на западной окраине Алмазного, неподалеку от жилых кварталов мирных жителей.
Карта
Возле Крымского войска России два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты. Возле Новоалександровки противник задействовал 82 мм минометы, а рядом с Ореховым – автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по защитникам Авдеевки вооруженные формирования два раза вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Марьинки враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
Вблизи Пищевика захватчик применил минометы 82-го калибра, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Сводка ООС за 16 июня
Сводка ООС за 16 июня
Сводка ООС за 16 июня
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