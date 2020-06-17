Войска России ударили по ВСУ возле жилых кварталов, есть раненый, – штаб ООС

Во вторник, 16 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что войска России в течение суток девять раз нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, был уничтожен один террорист.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новозвановки враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя артиллерийские системы 122-го калибра. Свою артиллерию он разместил на западной окраине Алмазного, неподалеку от жилых кварталов мирных жителей.

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Возле Крымского войска России два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты. Возле Новоалександровки противник задействовал 82 мм минометы, а рядом с Ореховым – автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по защитникам Авдеевки вооруженные формирования два раза вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Марьинки враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

Вблизи Пищевика захватчик применил минометы 82-го калибра, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Сводка ООС за 16 июня

Сводка ООС за 16 июня

Сводка ООС за 16 июня

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