Войска России трижды атаковали ВСУ на Донбассе – штаб ООС

За прошедшие сутки, 8 октября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Так, в районе населенного пункта Пески враг открыл огонь из стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Вблизи Опытного террористы "Л/ДНР" совершили дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

"Вражеские провокации не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащим, поэтому огонь в ответ не открывали", – отметили в штабе.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 9 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдалась тишина.

Офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) в Telegram уточнил потери оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Донбассе российские оккупационные войска грубо нарушили Минские договоренности, разместив минометы в 2 км от линии соприкосновения.