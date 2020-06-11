Войска России сбросили гранату на позицию ВСУ на Донбассе: есть раненый

Карина Бондаренко Общество 10:43, 11.06.2020 Обновлено: 10:59, 11.06.2020

В четверг, 11 июня, войска России на Донбассе обстреляли украинских защитников возле населенного пункта Павлополь.

Оккупанты сбросили гранату, вероятно ВОГ-17, с помощью беспилотного аппарата, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В результате взрыва один боец ВСУ получил ранения. Его оперативно доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.

Война на Донбассе
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"Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются", – отметили в штабе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что воины ВСУ уничтожили двух российских оккупантов. Вооруженные формирования РФ в течение суток 14 раз нарушили режим прекращения огня.

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