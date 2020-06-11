Главная Новости
11 июня • обновлено в 11:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Войска России сбросили гранату на позицию ВСУ на Донбассе: есть раненый

1.9т
Читать материал на украинском

В четверг, 11 июня, войска России на Донбассе обстреляли украинских защитников возле населенного пункта Павлополь.

Оккупанты сбросили гранату, вероятно ВОГ-17, с помощью беспилотного аппарата, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В результате взрыва один боец ВСУ получил ранения. Его оперативно доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

24 Канал

"Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются", – отметили в штабе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что воины ВСУ уничтожили двух российских оккупантов. Вооруженные формирования РФ в течение суток 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Карина Бондаренко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 070.

    Вылечились: 13 141. Умерли: 854.

  • В мире заболели более 7,4 млн человек, погибли – больше 416 тысяч.

  • Карантин в Украине продолжат после 22 июня: названа причина.

  • Цены на маски в Украине обвалились в 10 раз: раньше их можно было купить за 50 грн штуку!

  • ВОЗ усомнилась в достоверности данных по смертности от коронавируса в России: "смотрится необычно".

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги