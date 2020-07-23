Вследствие вражеских обстрелов Российскими вооруженными формированиями на Донбассе за прошедшие сутки, 22 июля, четверо украинских военных получили ранения.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook, по данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили троих захватчиков. И по уточненным данным 21 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.

22 июля вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие.

Неподалеку Майорска противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и выпустил в сторону позиций наших защитников 25 мин. Вблизи Хутора Свободный агрессор привел гранатометы различных систем, а у Крымского – вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в пригороде Марьинки. С этого же вооружение враг обстреливал и украинских защитников неподалеку населенных пунктов Лебединское, Водяное, Пищевик, Старогнатовка и Талаковка. По защитникам Богдановки российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. К вечеру, на этом участке фронта, противник также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – сказано в сообщении.

Войска России развязали бои на Донбассе: много раненых – ООС Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Войска России развязали бои на Донбассе: много раненых – ООС Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Донецке поддерживаемые РФ вооруженные формирования обстреляли украинский флаг, который жители запустили в небо над городом.