Войска России пять раз нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС
За прошедшие сутки, 28 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Недалеко от населенного пункта Старогнатовка утром противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время – со станкового противотанкового гранатомета, сообщили в пресс-службе штаба ООС.
Вблизи Авдеевки враг провоцировал украинских военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы у населенного пункта Шумы. На этом участке противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников не было. Бойцы ВСУ огонь в ответ не открывали.
"Кроме того, вчера военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ДСНС ликвидировали пожар недалеко от населенного пункта Нижнетеплое", – отметили в штабе.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 27 сентября наемники России на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня.