Войска России пять раз нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
1,2 т.

  • В понедельник, 28 сентября, войска РФ на Донбассе пять раз нарушили режим тишины

  • Враг устроил провокации на участке фронта вблизи Старогнатовки, Авдеевки и Шумов

  • Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали

Обстрелы в ООС

За прошедшие сутки, 28 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Недалеко от населенного пункта Старогнатовка утром противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время – со станкового противотанкового гранатомета, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Вблизи Авдеевки враг провоцировал украинских военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы у населенного пункта Шумы. На этом участке противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников не было. Бойцы ВСУ огонь в ответ не открывали.

"Кроме того, вчера военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ДСНС ликвидировали пожар недалеко от населенного пункта Нижнетеплое", – отметили в штабе.

Сведения с фронта за 28 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 27 сентября наемники России на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня.

УкраинаВойна на ДонбассеДонбассООС