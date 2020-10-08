Войска России притихли на Донбассе – штаб ООС

За прошедшие сутки, 7 октября, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

"На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли", – подчеркнули в штабе.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 8 октября, по всей линии разграничения наблюдалась тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Донбассе российские оккупационные войска грубо нарушили Минские договоренности, разместив минометы в 2 км от линии соприкосновения.