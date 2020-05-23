Войска России пошли в атаку на Донбассе: у террористов потери

В пятницу, 22 мая, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что наши воины уничтожили двух российских оккупантов и еще одного ранили. Вооруженные формирования РФ в течение суток 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Обстрелы в ООС РБК-Украина

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинские воины на все обстрелы давали жесткий ответ и подавляли вражеский огонь имеющимися средствами", – отметили в штабе.

Карта mediarnbo.org

Больше всего обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно:

вблизи Богдановки враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также БпЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Рядом с населенным пунктом Верхнеторецкое противник дважды вел огонь с применением 120 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Старогнатовки российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня – из гранатометов различных систем, стрелкового оружия, а также задействовали БпЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Украинских защитников возле Чермалика, Водяного и Песков враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" по защитникам Новолуганского и Луганского вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, жертвами массового убийства в Житомирской области стали участники АТО на Донбассе, которые были добровольцами.