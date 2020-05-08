Войска России пошли в атаку на Донбассе: ранены три бойца ВСУ

Карина Бондаренко Общество 15:29, 8.05.2020 Обновлено: 16:06, 8.05.2020

В пятницу, 8 мая, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

Российско-оккупационные войска, проигнорировав режим прекращения огня, обстреляли наши позиции недалеко от населенного пункта Широкино, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а также из автоматических станковых гранатометов. Кроме этого оккупанты применяли беспилотный летательный аппарат.

Обстрелы в ООС
golos.ua

Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

"Такие коварные и преступные действия не остались без ответа. Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении штаба.

Как писал OBOZREVATEL ранее, вооруженные формирования Российской Федерации 7 мая пошли в массированную атаку на Донбассе. В результате 21 вражеского обстрела шесть украинских защитников получили ранения.

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