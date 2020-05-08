Войска России пошли в атаку на Донбассе: ранены три бойца ВСУ
В пятницу, 8 мая, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.
Российско-оккупационные войска, проигнорировав режим прекращения огня, обстреляли наши позиции недалеко от населенного пункта Широкино, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а также из автоматических станковых гранатометов. Кроме этого оккупанты применяли беспилотный летательный аппарат.
Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
"Такие коварные и преступные действия не остались без ответа. Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении штаба.
Как писал OBOZREVATEL ранее, вооруженные формирования Российской Федерации 7 мая пошли в массированную атаку на Донбассе. В результате 21 вражеского обстрела шесть украинских защитников получили ранения.