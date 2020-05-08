Главная Новости
8 мая • обновлено в 15:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Войска России пошли в атаку на Донбассе: ранены три бойца ВСУ

1.1т
Читать материал на украинском

В пятницу, 8 мая, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

Российско-оккупационные войска, проигнорировав режим прекращения огня, обстреляли наши позиции недалеко от населенного пункта Широкино, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а также из автоматических станковых гранатометов. Кроме этого оккупанты применяли беспилотный летательный аппарат.

Обстрелы в ООС

Обстрелы в ООС

golos.ua

Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

"Такие коварные и преступные действия не остались без ответа. Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении штаба.

Как писал OBOZREVATEL ранее, вооруженные формирования Российской Федерации 7 мая пошли в массированную атаку на Донбассе. В результате 21 вражеского обстрела шесть украинских защитников получили ранения.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
2
Смешно
3
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Разумеется, нашим у,пор,отым адептам майдана крайне необходимо сор,вать процесс мирного урегулирования в Донбассе, поэтому подлые ОБС,ТРЕЛЫ воинов ВСУ со стороны отмороженных нацбатовцев будут идти по нарастающей и, конечно же, во всём этом наши майдановские сми будут обвинять республиканских защитников Донбасса.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
ковпак сидор
ковпак сидор
Фотто-витео фиксацция ест?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги