Войска России пошли в атаку на Донбассе: ранен боец ВСУ

Карина Бондаренко Общество 18:48, 17.05.2020 Обновлено: 18:48, 17.05.2020

В воскресенье, 17 мая, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что вооруженные формирования Российской Федерации в течение дня четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Обстрелы в ООС
РБК-Украина

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинские защитники для прекращения вражеских обстрелов активно использовали дежурные огневые средства. Оккупационные подразделения, почувствовав на себе решительность действий украинских воинов, отказались от дальнейшей активности", – отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

  • неподалеку от Авдеевки противник дважды вел огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, выпустив 22 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

  • Вблизи населенного пункта Водяное враг применял БпЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

  • Защитников Славного обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потери противника уточняются. На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Как писал OBOZREVATEL ранее, вооруженные формирования России шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе 16 мая, но нарвались на мощный отпор и поплатились за такие действия.

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