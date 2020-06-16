Войска России пошли в атаку на Донбассе и понесли потери – штаб ООС

В понедельник, 15 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе захватчики пошли в атаку и понесли потери. По данным разведки, было ранено троих врагов.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что трое украинских защитников получили ранения во время обстрелов, а еще один – боевую травму. Войска России в течение суток семь раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Карта

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новолуганского враг дважды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" применил противотанковые ракетные комплексы вблизи Второй Новоселовки. Под обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали украинские защитники возле Павлополя. По опорным пунктам в пригороде Авдеевки противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а возле Каменки открывал огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Марьинки захватчики использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Потери противника

Сводка ООС за 15 июня

Сводка ООС за 15 июня

Ранее OBOZREVATEL писал, что в областной больнице имени Мечникова в Днепре спасают 18-летнего бойца Вооруженных сил Украины с тяжелой минно-взрывной травмой.